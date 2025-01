Powstanie "Kiedy Harry poznał Sally 2"? Obsada publikuje wymowny wpis

Będzie 2. część "Kiedy Harry poznał Sally"? Meg Ryan i Billy Crystal zaskoczyli

Dla jednych to po prostu świetnie napisana komedia. Dla drugich przewodnik po relacjach damsko-męskich. Dla pozostałych to kopalnia modowych inspiracji. Niezależnie od tego, do której grupy się należy, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że "Kiedy Harry poznał Sally" to jedna z najbardziej kultowych komedii końca lat 80. Choć od premiery minie w tym roku 36 lat, historia Harry'ego i Sally wciąż bawi i fascynuje. Czy nie byłoby dobrze sprawdzić co słychać u nich po tych wszystkich latach? Być może już niedługo się przekonamy.

Meg Ryan i Billy Crystal zamieścili na Instagramie tajemniczy wpis, który świadczy o tym, że być może trwają prace nad 2. częścią filmu. Gwiazdy "Kiedy Harry poznał Sally" zapozowały wspólnie do zdjęcia w scenerii będącej szczegółowym odtworzeniem segmentu "wywiady dla par" ze słynnej komedii. Crystal ma nawet na sobie słynny biały sweter swojej postaci. Co więcej, aktorzy podpisali post wymownym komentarzem: "W końcu to się dzieje, spotykamy się ponownie, aby stworzyć coś kultowego. Nie możemy się doczekać, aby pokazać wam wszystko wkrótce".

Portal Entertainment Weekly skontaktował się z przedstawicielami Ryan i Crystala, ale ci nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz. Na ten moment trudno więc stwierdzić czy powstanie kontynuacja, czy może post jest zapowiedzią serialu o dalszych losach pary, a może aktorzy spotkali się, by nagrać reklamę na potrzeby zbliżającego się Super Bowl, podczas którego wiele spotów odnosi się do kultowych dzieł amerykańskich.

"Kiedy Harry poznał Sally": O czym opowiada?

"Kiedy Harry poznał Sally" otrzymał nominację do Oscara za scenariusz. Film podąża za losami dwunastoletniego związku dwojga młodych ludzi, których drogi po skończeniu studiów rozchodzą się, a po pięciu latach przypadkowo schodzą się po niespodziewanym spotkaniu w samolocie. Początkowa niechęć z wolna przeobraża się w przyjaźń, szczerą, choć nie zawsze łatwą. Po wielu wspólnie spędzonych chwilach, ciężko jest im stwierdzić, czy dalej są tylko przyjaciółmi, czy łączy ich coś więcej.

