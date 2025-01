Poznaliśmy nominowanych do Oscarów 2025. Uroczysta gala wręczenia prestiżowych statuetek odbędzie się 2 marca 2025 roku. Po raz kolejny gwiazdy kina spotkają się w Dolby Theatre w Los Angeles, gdzie tradycyjnie rozłożony zostanie słynny czerwony dywan. Tegoroczną ceremonię poprowadzi Conan O’Brien, znany amerykański komik i gospodarz talk-show, który wniesie do wydarzenia sporą dawkę humoru i lekkości.

Oscary 2025: "Dziewczyna z igłą" i "Prawdziwy ból" z nominacjami

Najwięcej nominacji do Oscarów 2025, bo aż trzynaście, otrzymał głośny film "Emilia Perez" w reżyserii Jacquesa Audiarda. Dziesięcioma nominacjami wyróżniono "Brutalistę" Brady'ego Corbeta oraz "Wicked" Jona M. Chu. O statuetkę w najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film, powalczą następujące tytuły: "Anora", "The Brutalist", "Kompletnie nieznany", "Konklawe", "Diuna: Część druga", "I'm Still Here", "Emilia Perez", "Nickel Boys", "Substancja", "Wicked".

Wśród wyróżnionych znalazły się także dwie "polskie" produkcje. Jedną z nich jest film "Dziewczyna z igłą", który co prawda, był duńskim kandydatem, ale został częściowo zrealizowany w Polsce, a także pracowała nad nim polska ekipa. Ponadto reżyser, Magnus von Horn, jest silnie związany z naszym krajem - ma polsko-szwedzkie obywatelstwo, ukończył studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Tytuł powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Drugim filmem związanym z naszym krajem, który otrzymał nominacje do tegorocznych Oscarów, jest "Prawdziwy ból" w reżyserii Jessego Eisenberga. Film realizowany w Polsce otrzymał dwie nominacje: w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny (Jesse Eisenberg) oraz najlepszy aktor drugoplanowy (Kieran Culkin).

Oscary 2025: pełna lista nominowanych

Najlepszy film

"Anora"

"The Brutalist"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Diuna: Część druga"

"I'm Still Here"

"Emilia Perez"

"Nickel Boys"

"Substancja"

"Wicked"

Najlepsza reżyseria

Sean Baker - "Anora"

Brady Corbet - "The Brutalist"

James Mangold - "Kompletnie nieznany"

Jacques Audiard - "Emilia Pérez"

Coralie Fargeat - "Substancja"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofia Gascon - "Emilia Perez"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "Substancja"

Fernanda Torres - "I'm Still Here"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Adrien Brody - "The Brutalist"

Timothee Chalamet - "Kompletnie nieznany"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Ralph Fiennes - "Konklawe"

Sebastian Stan - "Wybraniec"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Monica Barbaro - "Kompletnie nieznany"

Ariana Grande - "Wicked"

Felicity Jones - "The Brutalist"

Isabella Rossellini - "Konklawe"

Zoe Saldaña - "Emilia Pérez"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Edward Norton - "Kompletnie nieznany"

Guy Pearce - "The Brutalist"

Jeremy Strong - "Wybraniec"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Emilia Pérez" - Jacques Audiard

"Kompletnie nieznany" - James Mangold i Jay Cocks

"Konklawe" - Peter Straughan

"Nickel Boys" - RaMell Ross i Joslyn Barnes

"Sing Sing" - Clint Bentley i Greg Kwedar

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anora" - Sean Baker

"The Brutalist" - Brady Corbet i Mona Fastvold

"Prawdziwy ból" - Jesse Eisenberg

"September 5" - Moritz Binder, Tim Fehlbaum i Alex David

"Substancja" - Coralie Farageat

Najlepszy film międzynarodowy

"I'm Still Here" - Brazylia

"Dziewczyna z igłą" - Dania

"Emilia Pérez" - Francja

"Nasienie świętej figi" - Niemcy

"Flow" - Łotwa

Najlepszy film animowany

"Flow"

"W głowie się nie mieści 2"

"Pamiętnik ślimaka"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"

"Dziki robot"

Najlepszy film dokumentalny

"Dzienniki Black Box"

"Nie chcemy innej ziemi"

"Wojna porcelanowa"

"Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu"

"Sugarcane: rozliczenie z przeszłością"

Najlepszy montaż

"Anora" – Sean Baker

"The Brutalist" – David Jancso

"Konklawe" – Nick Emerson

"Emilia Perez" – Juliette Welfling

"Wicked" – Myron Kerstein

Najlepsze zdjęcia

"The Brutalist" - Lol Crawley

"Diuna: część druga" - Greig Fraser

"Emilia Perez" - Paul Guilhaume

"Maria Callas" - Ed Lachman

"Nosferatu" - Jarin Blaschke

Najlepsza scenografia

"Brutalist"

"Konklawe"

"Diuna: Część 2"

"Nosferatu"

"Wicked"

Najlepsze kostiumy

"Konklawe" - Lisy Christl

"Gladiator II" - David Crossman, Janty Yates

"Kompletnie nieznany" - Arianne Phillips

"Nosferatu" - Linda Muir

"Wicked" - Paul Tazewell

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"A Different Man" - Mike Marino, David Presto, Crystal Jurado

"Emilia Pérez" - Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini, Romain Marietti

"Nosferatu" - David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton

"Substancja" - Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli

"Wicked" - Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth

Najlepsze efekty specjalne

"Obcy: Romulus"

"Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

"Diuna: Część druga"

"Królestwo Planety Małp"

"Wicked"

Najlepsza muzyka

"The Brutalist" - Daniel Blumberg

"Konklawe" - Volker Bertelmann

"Emilia Pérez" - Camille, Clément Ducol

"Wicked" - John Powell, Stephen Schwartz

"Dziki robot" - Kris Bowers

Najlepszy dźwięk

"Kompletnie nieznany"

"Diuna: Część druga"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"Dziki robot"

Najlepsza piosenka

"El Mal" – "Emilia Pérez"

"The Journey" – "The Six Triple Eight"

"Like a Bird" – "Sing Sing"

"Mi Camino" – "Emilia Pérez"

"Never Too Late" – "Elton John: Never Too Late"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

"Anuja"

"A Lien"

"Nie jestem robotem"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Piękni mężczyźni"

"W cieniu cyprysu"

"Magic Candies"

"Bez końca"

"Fuj!"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny



"Death by Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incydent"

"Instruments of a Beating Heart"

"The Only Girl in the Orchestra"

Gdzie oglądać Oscary 2025? Transmisja TV i online

Widzowie na całym świecie mogą śledzić ceremonię wręczenia Oscarów zarówno w telewizji, jak i online. W Stanach Zjednoczonych wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez ABC, a dodatkowo dostępne w serwisach streamingowych, takich jak Hulu.

Polscy widzowie mogą obejrzeć Oscary 2025 na TVN24, gdzie transmisja rozpocznie się o godzinie 23:30. Relacja na żywo będzie również dostępna online na platformie tvn24.pl. Dodatkowo Canal+ planuje emisję gali z polskim komentarzem dla widzów preferujących klasyczny przekaz telewizyjny.

Dla tych, którzy nie chcą przegapić najważniejszych momentów gali, przedstawiamy szczegółowy harmonogram: