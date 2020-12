Powstanie czwarta część "Ojca chrzestnego"?

Trylogia "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli niespodziewanie wyrasta na jeden z najgorętszych tematów filmowych początku grudnia. To wszystko za sprawą premiery nowej wersji trzeciej części tego cyklu, a także informacji o dwóch powstających produkcjach opowiadających o historii tworzenia "Ojca chrzestnego". A teraz okazuje się, że w przyszłości może powstać kolejna części serii, film "Ojciec chrzestny IV". Nie wyklucza tego wytwórnia Paramount.

Marlon Brando jako Vitto Corleone w filmie "Ojciec chrzestny" (1972) /Mondadori Portfolio /Getty Images

"Na obecną chwilę nie ma żadnych planów stworzenia kolejnej części sagi 'Ojciec chrzestny'. W związku z tym jak potężna jest spuścizna tej serii, kontynuacja jest możliwa, jeśli pojawi się odpowiednia historia do opowiedzenia" - oświadczyło studio Paramount Pictures w oświadczeniu nadesłanym do redakcji gazety "The New York Times".

Reklama

Powstania czwartej części "Ojca chrzestnego" nie wyklucza również Francis Ford Coppola.



"Może powstać część czwarta, piąta, czy szósta. Film nie jest moją własnością" - mówi legendarny reżyser, który dla fanów przygotował wyjątkową niespodziankę - specjalną wersję trzeciej części "Ojca chrzestnego" ze zmienionym początkiem i zakończeniem.



Zatytułowany "The Godafther Coda: The Death of Michael Corleone" film będzie można po raz pierwszy zobaczyć już od piątku 4 grudnia.

Temat powstania filmu "Ojciec chrzestny IV" nie jest nowy. Coppola mówił już o tym przy okazji premiery trzeciej części filmu, czyli w 1990 roku. Słabe przyjęcie filmu przez widzów i krytyków sprawiło, że temat nie został kontynuowany. Niewykluczone, że tak już pozostanie, choć furtka do powstania filmu wciąż pozostaje uchylona.

W pierwotnym zamyśle Coppoli czwarta część "Ojca chrzestnego" miałaby przypominać konstrukcyjnie drugą część filmu, powszechnie uważaną za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Jej bohaterem miał być Vincent Corleone (Andy Garcia), nieślubny syn Sonny'ego. Jego historia pokazana zostałaby w czasach współczesnych naprzemiennie z retrospekcjami z jego młodości.

Coppola napisał scenariusze trzech części "Ojca chrzestnego" razem z Mario Puzo, autorem książki, na podstawie której powstał pierwszy film. Po śmierci Puzo w 1999 roku Coppola porzucił plany kontynuacji serii.