Powstał spin-off "Fanatyka". Zobacz świetną kreację aktora w zwiastunie!

"Wujek Foliarz" - zekranizowano nową copypastę Malcolma XD

Michał Tylka oraz Malcolm XD stworzyli nową polską komedię inspirowaną słynną copypastą. Copypasta (z ang. copy i paste, czyli kopiuj i wklej), tzn. internetowa historia, będąca tekstowym memem. Copypasty mają to do siebie, że zaczynają żyć własnym życiem - tekst Malcolma XD jest jednym z najchętniej cytowanych i przerabianych w polskim internecie.

Histoaria jest spin-offem słynnego "Fanatyka" z 2017 roku. Opowiada o wujku, który jest fanatykiem teorii spiskowych, które znamy z ostatnich lat. Pojawił się już zwiastun produkcji.

Wideo youtube

W filmie wystąpili m.in. Adam Woronowicz, Andrzej Grabowski, Mikołaj Kubacki, Kamila Urzędowska, Piotr Adamczyk i Katarzyna Figura.

Reklama

Premiera zaplanowana jest na 14 marca 2025 roku. Film powstał dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

"Fanatyk" - pierwowzór z 2017 roku

"Copypasta o ojcu będącym fanatycznym wędkarzem wydała mi się idealnym materiałem na film, ze względu na obrazowość całej historii, absurd, przerysowanie, dialogi i niesamowite poczucie humoru" - powiedział Michał Tylka, reżyser.

Chociaż geneza filmu wywodzi się z głębin internetu, a niektóre nawiązania do memów, kultowych tekstów czy filmów wychwycą jedynie zaawansowani w kulturze internetowej użytkownicy, tak naprawdę film opowiada o relacjach ojciec-syn i o polskiej rodzinie. O tym, jak szaleństwo przechodzi ze znerwicowanego ojca (Piotr Cyrwus) na aspołecznego, uzależnionego od internetu syna (znakomity Mikołaj Kubacki).

"To świetna, typowo polska, słodko-gorzka historia, oparta na tekście, który w internecie ma już rangę kultowego. Wspólnie z autorem wziął ją na warsztat zdolny młody reżyser. Do filmu dołączyli młodzi aktorzy oraz plejada polskich gwiazd. Gdy tylko pojawiła się szansa na wsparcie tego projektu, nie wahaliśmy się ani chwili - wierzymy, że to będzie ważny film pokoleniowy. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia i mieć 'Fanatyka' w swojej ofercie "- powiedział Jurek Dzięgielewski, Head of Content, Showmax CEE.

W filmie wystąpili m.in.: Piotr Cyrwus (Andrzej Gałecki), Mikołaj Kubacki (Anon czyli Jakub), Anna Radwan (Wioletta Gałecka, żona Andrzeja Gałeckiego), Łukasz Szczepanowski (Patryk Gałecki, brat Anona), Juliusz Chrząstowski (Władek, kolega od łódki), Marian Dziędziel (Zbyszek), Jan Nowicki (Bogdan), Jacek Strama (Mirek), Tomasz Schimscheiner (terapeuta) i Sandra Staniszewska (kioskarka Marzena).