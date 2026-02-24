Powstaje film o ikonie światowego kina. Wiemy, kto wcieli się w legendę

Nadchodzi film o Audrey Hepburn

Lily Collins wcieli się w Audrey Hepburn w nowym filmie biograficznym poświęconym ikonie kina oraz kulisom powstawania klasyku z 1961 roku "Śniadanie u Tiffany'ego". Za projekt odpowiada Case Study Films we współpracy z Imagine Entertainment oraz producentem Scottem LaStaiti.

Scenariusz przygotuje Alena Smith, twórczyni serialu "Dickinson". Film będzie adaptacją bestsellerowej książki "Piąta Aleja o piątej rano" autorstwa Sama Wassona, przedstawiającej pierwszą pełną historię powstawania kultowej produkcji.

Lily Collins

O czym będzie film z Lily Collins?

Opowieść przeniesie widzów do Ameryki końca lat 50. i pokaże pracę nad ekranizacją noweli Trumana Capote w reżyserii Blake Edwards. W filmie mamy zobaczyć również Edith Head czy Blake'a Edwardsa. Produkcja z Hepburn ugruntowała jej status globalnej ikony stylu i popkultury, zdobyła dwa Oscary i została wpisany do amerykańskiego Narodowego Rejestru Filmowego.

Producentami projektu będą Brian Grazer, Jeb Brody i Justin Wilkes, natomiast funkcję producenta wykonawczego obejmie Marc Gilbar. Za rozwój produkcji odpowiadać będzie Joyce Choi.

Collins można obecnie oglądać w niezwykle popularnym serialu Netfliksa "Emily w Paryżu", który doczekał się pięciu sezonów i został przedłużony na szósty! Aktorkę znamy również m.in. z filmów "Love, Rosie", "Królewna Śnieżka", "Aż do kości", "Wielki Mike", "Dary Anioła" czy "Porwanie".

