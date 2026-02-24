W czasie gali aktywista społeczny John Davidson kilkukrotnie wykrzykiwał różne słowa. Mężczyzna cierpi na zespół Tourette'a, objawiający się mimowolnymi i nagłymi ruchami lub wykrzykiwaniem często obraźliwych kwestii. Oparty na jego życiu film "I Swear" został nagrodzony za casting i główną rolę męską.

W czasie gali prowadzący ją Alan Cumming przeprosił zgromadzonych za niedogodności. Zaznaczył jednocześnie, że słowa wypowiedziane przez Davidsona są mimowolne. Do sprawy odniósł się także rzecznik telewizji BBC. "Niektórzy widzowie mogli usłyszeć obraźliwe okrzyki podczas rozdania nagród filmowych BAFTA 2026. Wynikały one z mimowolnych tików werbalnych związanych z zespołem Tourette'a i nie były one celowym działaniem. Przepraszamy za wszystkie szkody, które wyrządził ten język" - przekazał w krótkim oświadczeniu.

Brytyjska Akademia Filmowa przeprasza Michaela B. Jordana i Delroya Lindo

Reakcja rzecznika BBC, Cumminga oraz fakt, że słowa Davidsona były słyszane w relacji z gali, z której wycięto polityczne wypowiedzi zwycięzców, spotkały się z chłodnym przyjęciem części zainteresowanych. Telewizja BBC wydała kolejne oświadczenie.

"Bierzemy pełną odpowiedzialność za wystawienie naszych gości na trudne sytuacje. Przepraszamy za to wszystkich" - czytamy w nim. "Wyniesiemy z tego zdarzenia wnioski. Jednocześnie zachowamy inkluzywność we wszystkim, co robimy. Podtrzymujemy wiarę, że film i przekazywanie historii są kluczowym sposobem na przekazanie współczucia i empatii".

Brytyjska Akademia zwróciła się także do aktorów Michaela B. Jordana i Delroya Lindo. Gwiazdy "Grzeszników" wręczały nagrodę za efekty specjalne. Gdy pojawiły się na scenie, Davidson wykrzyknął obraźliwe słowo. "Przepraszamy ich i wszystkich, których to dotknęło. Dziękujemy Michaelowi i Delroyowi za ich niesamowitą godność i profesjonalizm" - napisano w oświadczeniu. Przekazano także, że Davidson zdecydował się opuścić galę i jej pozostałą część obejrzał na ekranie w audytorium. "Dziękujemy mu za godność i zwrócenie uwagi na innych podczas wieczoru, który miał być uhonorowaniem jego osoby".

John Davidson o sytuacji na 79. gali rozdania nagród BAFTA

Głos zabrał także Davidson. "Byłem wśród publiczności [rozdania nagród BAFTA], by cieszyć się z sukcesu filmu 'I Swear', który opowiada o moim życiu. Lepiej niż inne dzieła fabularne lub dokumentalne wyjaśnia on pochodzenie, cechy i objawy zespołu Tourette'a" - napisał aktywista w oświadczeniu.

"Całe życie poświęciłem próbom wsparcia i umocnienia społeczności Tourette'a oraz nauce empatii, życzliwości i zrozumienia dla innych ludzi, i będę to kontynuował. Postanowiłem opuścić publiczność w czasie ceremonii, ponieważ zdawałem sobie sprawę z cierpienia, który spowodowały moje tiki" - wyjaśnił.

W sprawie zabrała głos także Emma McNally, przewodnicząca organizacji Tourettes Action. "Niezwykle ważne jest, by opinia publiczna zrozumiała fundamentalną prawdę o zespole Tourette'a: wszystkie tiki są mimowolne. Nie odzwierciedlają one przekonań, intencji ani charakteru zmagającej się z nim osoby" - zaznaczyła w oświadczeniu.