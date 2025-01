Powróci do roli Spider-Mana? Aktor wie, że nikt mu nie uwierzy

Garfield grał główną rolę w serii "Niesamowity Spider-Man" w latach 2012-2014. Z powodu niezadowalających recenzji i wyników finansowych wytwórnia Sony zdecydowała się ją anulować, a następnie rozpocząć nową we współpracy z Marvel Studios. Peterem Parkerem został Tom Holland, który jest związany z rolą do dziś.

W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku znalazł się wątek alternatywnych rzeczywistości. Szybko pojawiły się plotki, że dojdzie w nim do spotkania Hollanda z poprzednimi odtwórcami roli Pająka — Tobey'em Maguire'em i Garfieldem. Obaj zaprzeczali. Ostatecznie wystąpili jednak w "Bez drogi do domu", co zostało entuzjastycznie przyjęte przez fanów.

"Spider-Man 4". Andrew Garfield zaprzecza, a wszyscy myślą, że znowu kłamie

Wątek alternatywnych rzeczywistości powraca w ostatnich filmach Marvela, a jego kulminacją mają być megaprodukcje "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars". Spekuluje się, że pojawią się w nich aktorzy z dawnych adaptacji komiksów Domu Pomysłów.

Tymczasem trwają także prace nad "Spider-Manem 4". Scenariusz wciąż nie jest ukończony, a według nieoficjalnych informacji historia ma kontynuować wątek światów równoległych. Tym samym znów wracamy do plotek o udziale Garfielda. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor odniósł się do nich w rozmowie z "GQ UK". "Rozczaruję was" - stwierdził, zaprzeczając wiadomościom o jego udziale w "Spider-Manie 4". Garfield jest jednak świadomy, że lata temu mówił podobnie na temat "Bez drogi do domu". Zdaje sobie sprawę, że dziś nikt mu nie uwierzy.

Aktor nie ukrywał jednak, że gdyby pojawiła się taka możliwość, chętnie wróciłby do roli. Zdjęcie do "Spider-Mana 4" mają rozpocząć się latem 2025 roku. Za kamerą stanie Destin Daniel Cretton. Do tej pory potwierdzono jedynie udział Toma Hollanda. Premiera filmu jest planowana na 24 lipca 2026 roku.