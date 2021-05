"Poszukiwacze zaginionej Arki": Tego nie wiecie! Pięć ciekawostek o kultowym filmie

"Poszukiwacze zaginionej Arki" - ten film zapoczątkował jedną z najpopularniejszych serii w historii kina. Już w najbliższą niedzielę, 9 maja, o godz. 13:05 widzowie Polsat Film obejrzą przebój Stevena Spielberga, z gwiazdorskim udziałem Harrisona Forda.

Harrison Ford w filmie "Poszukiwacze zaginionej Arki"

Film "Poszukiwacze zaginionej Arki" miał premierę w 1981 roku. Przygodowa produkcja w reżyserii Stevena Spielberga, a wyprodukowana przez George'a Lucasa, to sztandarowe dzieło Kina Nowej Przygody i najbardziej dochodowy film roku swej premiery. Tytuł zapoczątkował jedną z najpopularniejszych serii w historii kina.



Jest rok 1936. Amerykański archeolog i poszukiwacz przygód, dr Henry "Indiana" Jones Jr. (Harrison Ford) w trakcie ekspedycji naukowej w Peru odkrywa starożytny grobowiec, ukryty w dżungli i wykrada z niego złoty posążek bóstwa. Skarb podstępem odbiera mu jego największy rywal, pracujący dla nazistów, Rene Belloq (Paul Freeman). Okazja do rewanżu nadarza się, gdy Indiana Jones po powrocie do kraju i uniwersyteckich obowiązków otrzymuje tajne zadanie od służb specjalnych.

Zbliża się II wojna światowa i wedle ustaleń alianckiego wywiadu, niemieccy naukowcy odkopali na egipskiej pustyni miasto. W podziemnej świątyni - wedle legendy - ukryto zaginioną od czasów starożytności, biblijną Arkę Przymierza. By nie dopuścić do przejęcia bezcennego artefaktu przez nazistów, Indiana Jones wyrusza do Egiptu. Jego podróż wiedzie przez Nepal, gdzie spotyka on swoją dawną miłość - Marion (Karen Allen). Jej ojciec - także archeolog - odnalazł przed laty laskę Mojżesza. Zapisane na tej relikwii wskazówki są niezbędne do odnalezienia miejsca ukrycia Arki Przymierza. Indy uwalnia dziewczynę z rąk hitlerowskich szpiegów i następnie razem przybywają do Kairu, gdzie już czekają na niech niezwykłe przygody...

Harrison Ford i Karen Allen w filmie i "Poszukiwacze zaginionej Arki"

Oto pięć rzeczy, o których może nie wiecie?

1. Podczas zdjęć w Tunezji cała ekipa filmu cierpiała na zatrucie pokarmowe. Wyjątkiem był Steven Spielberg, który jadł tylko to, co ze sobą przywiózł - głównie spaghetti z puszki. Harrison Ford nie był wówczas w dobrej formie i nie miał ochoty na kręcenie sceny walki z Arabem, trzymającym w ręce maczetę. Jones miał użyć swojego bicza, aby wyrwać broń z rąk przeciwnika. Po kilku nie udanych próbach aktor powiedział do Stevena Spielberga: "A może po prostu zastrzelę gnoja?". Reżyser się zgodził i zdecydował się na rozwiązanie, które dzisiaj wszyscy znamy.

2. George Lucas, który był producentem filmu, wcale nie chciał, żeby Indianę Jonesa grał Harrison Ford. Zaproponował, aby w postać archeologa wcielił się Tom Selleck. To poróżniło Lucasa i Spielberga, który już był zdecydowany na Forda. Jednak Tom Selleck był zajęty kręceniem serialu "Magnum". Co ciekawe, po jakimś czasie powstał odcinek serialu, zatytułowany "Legend of the Lost Art", który parodiował "Poszukiwaczy zaginionej arki". Tom Selleck wystąpił w nim w kapeluszu podobnym do tego, który nosił Indiana Jones, miał też bicz.

3. Harrison Ford nie oszczędzał się na planie. Sam postanowił wykonać większość scen kaskaderskich. Podczas zdjęć nabawił się m.in. stłuczonych żeber. Podczas realizacji sceny, w której Indiana Jones walczy z barczystym nazistą, jednocześnie unikając zderzenia z samolotem jeżdżącym po placu, maszyna najechała aktorowi na nogę. Ford miał naderwane więzadła krzyżowe lewej nogi, ale nie zdecydował się na skorzystanie z miejscowej pomocy medycznej, używał jedynie lodu i grał dalej.

4. Początkowo, film został odrzucony przez każdą z dużych hollywoodzkich wytwórni, gdyż większość producentów uznało tę historię za nierokującą i zbyt... drogą do nakręcenia (budżet filmy wyniósł jedynie 18 mln dolarów). W końcu, na finansowanie zdecydowało się studio Paramount. Obraz zdobył cztery Oscary i zarobił łącznie aż 384 mln dolarów i należy do najbardziej dochodowych filmów w historii kina.



5. Po latach nakręcono serial telewizyjny "Kroniki młodego Indiany Jonesa" (1992-93). Produkcja składała się z 44 odcinków, gdzie w rolę młodego Indiany wcielili się Corey Carrier, Sean Patrick Flanery i George Hall. Serial stworzył George Lucas, miała to być produkcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży, przedstawiająca postaci historyczne i ważne wydarzenia. Indiana Jones jako 93-latek przedstawiał historię ze swojej młodości. W serialu wystąpił gościnnie Harrison Ford jako pięćdziesięcioletni Indiana Jones.