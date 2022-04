Wieść o tym, że z powodu afazji Bruce Willis rezygnuje z aktorstwa, była szokiem. Miłośnicy kina liczyli, że jeszcze nie raz zobaczą go na ekranie. Niestety, wieści, które dotarły zza oceanu nie pozostawiły najmniejszych nawet złudzeń. Afazja - utrata zdolności mówienia, a także czytania i pisania, powstała na skutek uszkodzenia mózgu - na dobre zakończyła jego aktywność zawodową.

Bruce Willis wyprzedaje swoje nieruchomości

Okazuje się, że Bruce Willis od jakiegoś czasu przygotowywał się do zakończenia kariery - sprzedał większość swoich luksusowych nieruchomości, inkasując za nie łącznie 65 milionów dolarów. "Przygotowywał się do tego, by skupić się na spokojnym życiu z rodziną w Kalifornii" - ujawnia osoba z bliskiego otoczenia hollywoodzkiego gwiazdora.

Teraz jedna z posiadłości aktora znowu została wystawiona na sprzedaż.



Swój rajski zakątek Bruce Willis zaplanował na plaży prywatnej wysepki Parrot Cay. Grunty kupił w 2000 roku, po czym zaczął budować tu kompleks rekreacyjny. W ciągu kolejnych czterech lat powstały trzy wille z 12 sypialniami i 14 łazienkami (łącznie). Jedną z nich gwiazdor przeznaczył w całości na strefę rozrywki (jadalnia, bar, sala kinowa, a na piętrze ogromny plac zabaw dla dzieci), w drugiej znajdował się jego apartament, trzecia służyła gościom.



Willis sprzedał ten "tropikalny raj" (w którym wszystko jest prywatne, łącznie z widokiem na prywatną zatokę) w 2019 roku za 27 milionów dolarów. Teraz kurort znów jest do kupienia, jednak o wiele drożej, bo za 37,5 milionów dolarów (ok. 161 mln zł).

Z oferty na stronie Turksandcaicossir.com wynika, że nowy właściciel przerobił to miejsce w całości na luksusowy pensjonat dla bogatych gości z USA. Z Miami leci się tu 90 minut, a z Nowego Jorku - trzy godziny (port lotniczy znajduje się na pobliskiej wyspie Providenciales).

