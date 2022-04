"Konieczne jest mocne uzasadnienie takich scen seksu. Nie zgadzam się na pojawianie się nago na ekranie bez żadnego powodu. Miałam więc mocne przekonanie co do tego, co konkretnie chcę, aby zostało pokazane. Zawsze jest zagrożenie, że będą to chcieli uzasadnić tym, że postać, którą się gra, to nowoczesna kobieta" - powiedziała Diane Kruger w wywiadzie dla portalu "Insider".

Przyznała w nim, że była wyjątkowo niechętna rozbieranym scenom w "Swimming with Sharks", ale zdała sobie sprawę z tego, że nie sposób uniknąć erotycznych scen w serialu opowiadającym o asystentce wysoko postawionego szefa studia filmowego, który znany jest z nadużywania swojej władzy. Zamiast więc sprzeciwiać się nim, aktorka zadbała o to, by miała wpływ na ostateczny wygląda takich scen w serialu.



"Musiała być zachowana realność takich scen. I chciałam mieć nad tym kontrolę. Chciałam kontrolować to, w jaki sposób zostaną one pokazane" - wytłumaczyła Kruger, której na ekranie towarzyszyć będą m.in. Kiernan Shipka ( "Zło we mnie" ) oraz twórczyni serialu "Swimming with Sharks", Kathleen Robertson ( "Splendor" ).



W pozostałych rolach w serialu wystąpili Donald Sutherland , Thomas Dekker , Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler oraz Gerardo Celasco. Inspiracją do stworzenia serialu był film z 1994 roku zatytułowany "Szkoła Buddy'ego" z Kevinem Spaceyem w roli głównej.

"Swimming with Sharks" nie jest jedyną produkcją, w jakiej będzie można wkrótce zobaczyć Diane Kruger. Aktorka ukończyła już zdjęcia do filmów "Un Cuento de Circo & A Love Song" Demiana Bichira , "First Love" A.J. Edwardsa oraz "Marlowe" Neila Jordana . Aktualnie pracuje na planie biograficznego filmu "Joika", w którym wciela się w postać baletmistrzyni Tatiany Wołkowej.



