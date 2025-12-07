Bridget Fonda jest przedstawicielką trzeciego pokolenia słynnej dynastii Fondów. Pierwszy sukces w branży filmowej odniosła w wieku 25 lat, gdy zagrała w głośnym dramacie "Skandal" w reżyserii Michaela Catona-Jonesa. Za swoją kreację otrzymała wówczas nominację do Złotego Globu. Później występowała u boku takich hollywoodzkich gwiazd, jak Al Pacino, John Cusack, Samuel L. Jackson czy Robert De Niro. Dużą rozpoznawalność przyniosła jej rola w kultowym kryminale Quentina Tarantino - "Jackie Brown". Po raz ostatni widziana była na ekranie w 2002 roku, gdy zagrała tytułową rolę w "Królowej śniegu".

Reklama

Bridget Fonda: wybrała rodzinę zamiast Hollywood. "Miło być zwyczajnym człowiekiem"

W 2003 roku Fonda doznała urazu dwóch kręgów w kręgosłupie w wyniku wypadku samochodowego. Czas spędzony na rehabilitacji mocno wpłynął na jej życie i sprawił, że zmieniła swoje priorytety. W listopadzie tego samego roku gwiazda poślubiła Danny'ego Elfmana, uznanego kompozytora filmowego, który stworzył muzykę m.in. do "Batmana", "Edwarda Nożycorękiego" czy "Soku z żuka". Dwa lata później zakochani powitali na świecie syna Olivera, a Fonda bez zawahania postanowiła poświęcić świetnie zapowiadającą się karierę na rzecz wychowywania potomka. Od tamtej pory konsekwentnie starała się unikać blasku fleszy (ostatni raz na czerwonym dywanie pojawiła się w 2009 roku), choć co jakiś czas fotografom udaje się dostrzec ją w tłumie.

Zapytana kiedyś o to, czy jest szansa, by powróciła do pracy przed kamerą, odparła krótko: "Nie, nie sądzę. Zbyt miło jest być zwyczajnym człowiekiem".

Emerytowana aktorka pokochała życie z dala od hollywoodzkiego blichtru. W 2020 roku razem z mężem sprzedali swoje dwie rezydencje w Los Angeles i zamieszkali na ranczu w Santa Barbara.

Bridget Fonda: metamorfoza. Jak dziś wygląda aktorka?

W 2022 roku brytyjski tabloid "Daily Mail" opublikował kilka nowych zdjęć Fondy oraz artykuł, w którym wypominano jej brak makijażu i widoczną nadwagę. Sprawa została nagłośniona i była szeroko komentowana przez internautów, którzy zarzucili autorce tekstu publiczne pastwienie się nad unikającą rozgłosu aktorką.

Po tym nieprzyjemnym incydencie Fonda przez wiele miesięcy skutecznie unikała konfrontacji z przedstawicielami mediów. Niedawno jednak fotografom udało się zrobić jej zdjęcie na ulicach Los Angeles. Dawna gwiazda wybrała się na zakupy w skromnej, codziennej stylizacji.

Zdjęcie Bridget Fonda (listopad 2025) / MEGA/GC Images / Getty Images

Zobacz też:

Gorące nowości na HBO Max. Polacy nie będą mogli się oderwać

