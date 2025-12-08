Z dnia na dzień stała się idolką nastolatek. Hollywood stało przed nią otworem
Rachael Leigh Cook zasłynęła jako nastoletnia gwiazda filmu "Cała ona", który przyniósł jej międzynarodową sławę i otworzył drzwi do kariery w Hollywood. Jednak w kolejnych latach za namową agentów podejmowała niekoniecznie dla niej korzystne decyzje. Co robi dziś? Aktorka musiała na nowo odnaleźć się w branży.
Rachael Leigh Cook urodziła się 4 października 1979 roku w Minneapolis. Z kamerą i planem zdjęciowym zetknęła się bardzo wcześnie: jako siedmiolatka wystąpiła w swojej pierwszej reklamie, a w kolejnych latach pojawiała się regularnie w kampaniach. W wieku 14 lat zaczęła uczęszczać na castingi, marząc o poważnych rolach. Jej filmowy debiut przypadł na rok 1995, kiedy to zagrała w "Klubie Baby-Sitter".
Prawdziwy przełom przyniósł jej jednak rok 1999 i komedia romantyczna "Cała ona". Film stanowił współczesną wariację na temat "My Fair Lady", przeniesioną do realiów amerykańskiego liceum. Fabuła skupiała się na popularnym sportowcu, który po zerwaniu z dziewczyną tuż przed balem absolwentów ma przemienić przypadkowo wybraną uczennicę w królową szkolnego balu. Wybór pada właśnie na Laney Boggs, graną przez Cook nieśmiałą outsiderkę o wielkich ambicjach.
Choć krytycy narzekali na przewidywalność i uproszczenia fabuły, niemal jednomyślnie chwalili Rachael. Gene Siskel podkreślał, że to właśnie ona musiała udźwignąć największy wachlarz emocji spośród młodych aktorów obsady i zrobiła to znakomicie. Stephen Holden porównał ją nawet do młodej Winony Ryder. Również koledzy z planu dostrzegali jej wyjątkowy potencjał: Matthew Lillard wspominał po latach, że już wtedy pomyślał, iż Cook może zostać "kolejną Julią Roberts".
Sukces produkcji był ogromny - film zarobił ponad 103 miliony dolarów i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów gatunku. Rachael Leigh Cook stała się z dnia na dzień idolką, do której wzdychały miliony. Wydawało się, że przed aktorką otwiera się droga do wielkiej hollywoodzkiej kariery.
Rachael Leigh Cook otrzymała propozycję wystąpienia w superbohaterskiej produkcji "X-Men". Miała wcielić się w Rogue, jednak jej agenci doradzili jej, by uważnie dobierała oferty, bo inaczej nikt w branży nie będzie traktował jej poważnie. Cook odrzuciła rolę. W Rogue wcieliła się Anna Paquin, laureatka Oscara za "Fortepian". "Gdy tylko zobaczyłam plakat ['X-Men'], wiedziałam, że popełniłam błąd" - przyznała w wywiadzie dla "The New York Times" z sierpnia 2001 roku.
Zamiast tego wystąpiła "Josie i kociakach", adaptacji popularnej kreskówki ze stajni Hannah-Barbera. Chociaż film z czasem doczekał się statusu kultowego, w momencie swojej premiery nie zarabiał. Za namową agentów Cook zaczęła grać w filmach niezależnych. Nie mogła się jednak dzięki nim wybić i wejść do pierwszej ligi.
Aktorka musiała na nowo odnaleźć się w branży. Postawiła na telewizję. W latach 2012–2015 występowała w serialu "Pułapki umysłu", wcielając się w postać Kate Moretti. W 2016 roku zaczęła występować w romansach kanału Hallmark. Mając bezpieczną i stałą pracę, zdziwiła się, gdy Netflix zgłosił się do niej z pomysłem obsadzenia jej w filmie "Cały on" (2021). Była to odwrócona wersja i uwspółcześniona wersja filmu Iscove'a - tym razem to popularna influencerka miała zrobić ze szkolnego nieudacznika króla balu maturalnego. Cook wcieliła się w matkę głównej bohaterki.
Rachael Leigh Cook przez wiele lat była związana z aktorem Danielem Gilliesem, znanym m.in. z serialu "The Originals". Para pobrała się w 2004 roku i doczekała się dwójki dzieci: córki Charlotte oraz syna Theodore’a. Mimo że uchodzili za jedno z bardziej zgranych małżeństw w Hollywood, w 2019 roku ogłosili separację, a w 2021 formalnie się rozwiedli. Cook wielokrotnie podkreślała, że choć rozstanie było dla nich trudne, starają się utrzymywać jak najlepsze relacje, przede wszystkim ze względu na dzieci.
Choć Cook nie pojawia się już w wielkich hollywoodzkich superprodukcjach, z powodzeniem kontynuuje karierę aktorską. W ostatnich latach skupiła się przede wszystkim na komediach romantycznych oraz projektach, które sama współtworzy, zarówno przed kamerą, jak i jako producentka. W 2023 roku na Netfliksie ukazał się "Przewodnik po miłości" z aktorką w roli głównej. Wkrótce światło dzienne ujrzą kolejne projekty Cook, takie jak: "Straight Shot", "There She Goes" czy "The Christmas Affair".
