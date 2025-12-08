Rachael Leigh Cook urodziła się 4 października 1979 roku w Minneapolis. Z kamerą i planem zdjęciowym zetknęła się bardzo wcześnie: jako siedmiolatka wystąpiła w swojej pierwszej reklamie, a w kolejnych latach pojawiała się regularnie w kampaniach. W wieku 14 lat zaczęła uczęszczać na castingi, marząc o poważnych rolach. Jej filmowy debiut przypadł na rok 1995, kiedy to zagrała w "Klubie Baby-Sitter".

Rachael Leigh Cook była idolką nastolatek

Prawdziwy przełom przyniósł jej jednak rok 1999 i komedia romantyczna "Cała ona". Film stanowił współczesną wariację na temat "My Fair Lady", przeniesioną do realiów amerykańskiego liceum. Fabuła skupiała się na popularnym sportowcu, który po zerwaniu z dziewczyną tuż przed balem absolwentów ma przemienić przypadkowo wybraną uczennicę w królową szkolnego balu. Wybór pada właśnie na Laney Boggs, graną przez Cook nieśmiałą outsiderkę o wielkich ambicjach.

Reklama

Zdjęcie Rachael Leigh Cook w filmie "Cała ona" / NG Collection / Interfoto / Forum / Agencja FORUM

Choć krytycy narzekali na przewidywalność i uproszczenia fabuły, niemal jednomyślnie chwalili Rachael. Gene Siskel podkreślał, że to właśnie ona musiała udźwignąć największy wachlarz emocji spośród młodych aktorów obsady i zrobiła to znakomicie. Stephen Holden porównał ją nawet do młodej Winony Ryder. Również koledzy z planu dostrzegali jej wyjątkowy potencjał: Matthew Lillard wspominał po latach, że już wtedy pomyślał, iż Cook może zostać "kolejną Julią Roberts".

Sukces produkcji był ogromny - film zarobił ponad 103 miliony dolarów i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów gatunku. Rachael Leigh Cook stała się z dnia na dzień idolką, do której wzdychały miliony. Wydawało się, że przed aktorką otwiera się droga do wielkiej hollywoodzkiej kariery.

Rachael Leigh Cook: Hollywood stało przed nią otworem

Rachael Leigh Cook otrzymała propozycję wystąpienia w superbohaterskiej produkcji "X-Men". Miała wcielić się w Rogue, jednak jej agenci doradzili jej, by uważnie dobierała oferty, bo inaczej nikt w branży nie będzie traktował jej poważnie. Cook odrzuciła rolę. W Rogue wcieliła się Anna Paquin, laureatka Oscara za "Fortepian". "Gdy tylko zobaczyłam plakat ['X-Men'], wiedziałam, że popełniłam błąd" - przyznała w wywiadzie dla "The New York Times" z sierpnia 2001 roku.

Zamiast tego wystąpiła "Josie i kociakach", adaptacji popularnej kreskówki ze stajni Hannah-Barbera. Chociaż film z czasem doczekał się statusu kultowego, w momencie swojej premiery nie zarabiał. Za namową agentów Cook zaczęła grać w filmach niezależnych. Nie mogła się jednak dzięki nim wybić i wejść do pierwszej ligi.

Aktorka musiała na nowo odnaleźć się w branży. Postawiła na telewizję. W latach 2012–2015 występowała w serialu "Pułapki umysłu", wcielając się w postać Kate Moretti. W 2016 roku zaczęła występować w romansach kanału Hallmark. Mając bezpieczną i stałą pracę, zdziwiła się, gdy Netflix zgłosił się do niej z pomysłem obsadzenia jej w filmie "Cały on" (2021). Była to odwrócona wersja i uwspółcześniona wersja filmu Iscove'a - tym razem to popularna influencerka miała zrobić ze szkolnego nieudacznika króla balu maturalnego. Cook wcieliła się w matkę głównej bohaterki.

Rachael Leigh Cook: co robi dziś?

Rachael Leigh Cook przez wiele lat była związana z aktorem Danielem Gilliesem, znanym m.in. z serialu "The Originals". Para pobrała się w 2004 roku i doczekała się dwójki dzieci: córki Charlotte oraz syna Theodore’a. Mimo że uchodzili za jedno z bardziej zgranych małżeństw w Hollywood, w 2019 roku ogłosili separację, a w 2021 formalnie się rozwiedli. Cook wielokrotnie podkreślała, że choć rozstanie było dla nich trudne, starają się utrzymywać jak najlepsze relacje, przede wszystkim ze względu na dzieci.

Zdjęcie Rachael Leigh Cook / Rodin Eckenroth/FilmMagic / Getty Images

Choć Cook nie pojawia się już w wielkich hollywoodzkich superprodukcjach, z powodzeniem kontynuuje karierę aktorską. W ostatnich latach skupiła się przede wszystkim na komediach romantycznych oraz projektach, które sama współtworzy, zarówno przed kamerą, jak i jako producentka. W 2023 roku na Netfliksie ukazał się "Przewodnik po miłości" z aktorką w roli głównej. Wkrótce światło dzienne ujrzą kolejne projekty Cook, takie jak: "Straight Shot", "There She Goes" czy "The Christmas Affair".

Czytaj więcej: Odeszła z kultowego serialu w atmosferze skandalu. Co robi dziś?