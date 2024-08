O nowym filmie Todda Haynesa nie było wiadomo wiele; opowieść miała dziać się w Los Angeles w latach 30. XX wieku. Zapowiadano, że głównymi bohaterami będzie para gejów, nawiązująca ze sobą romans. Ekranowym partnerem Phoenixa miał zostać Danny Ramirez.

"Mój następny film będzie bazował na scenariuszu, który napisałem wspólnie z Joaquinem Phoenixem w oparciu o niektóre przemyślenia i pomysły, z którymi do mnie przyszedł" - mówił w ubiegłym roku Todd Haynes w rozmowie z IndieWire, zapowiadając swój projekt.

"Joaquin zachęcał mnie do tego, żebym jeszcze bardziej przesuwał granice. Co za tym idzie będzie to film z kategorią NC-17" - wyjaśniał w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nowa produkcja ma być przeznaczona wyłącznie dla dorosłych.



Teraz wiemy już, że projekt jednak nie dojdzie do skutku, ponieważ Phoenix się z niego wycofał. Stało się to na pięć dni przez rozpoczęciem prac na planie zdjęciowym.

Joaquin Phoenix nie wystąpi w nowym filmie Haynesa

Jak podają zagraniczne media, aktor wycofał się z projektu na pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć. Wybudowano już całą scenografię, a projekt oficjalnie sprzedano dystrybutorom. W związku z nagłą decyzją Phoenixa, wiele osób działających przy projekcie straciło pracę. Na ten moment straty liczone są w milionach dolarów.

Nie wiadomo, dlaczego aktor postanowił zrezygnować z pracy przy filmie. Decyzja ta dotknęła jednak wiele osób, a bez niego projekt najprawdopodobniej nigdy nie powstanie.

