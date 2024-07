"We Live in Time": Film z Florence Pugh i Andrew Garfieldem

Florence Pugh i Andrew Garfield występują w rolach głównych w filmie "We Live in Time" od studia A24. Na stołku reżyserskim zasiadł John Crowley, który nakręcił takie produkcje jak "Brooklyn" i "Szczygieł". Wyreżyserował też niektóre odcinki serialu "Detektyw". Za scenariusz odpowiada Nick Payne.

Film jest opisywany jako "zabawna, głęboko poruszająca i wciągająca historia miłosna". Przypadkowe spotkanie dwójki głównych bohaterów odmienia ich życie o 180 stopni. Między nimi rodzi się głębokie uczucie, lecz sielanka nie będzie mogła trwać wiecznie. Zmierzą się z trudną sytuacją zdrowotną kobiety.

Na ekranie oprócz Pugh i Garfielda pojawią się między innymi: Adam James, Marama Corlett i Kara Lynch.

"We Live in Time": Zwiastun i data premiery

Opublikowano poruszający zwiastun filmu "We Live in Time". Tytuł zadebiutuje na festiwalu filmowym w Toronto. Nie wiadomo, kiedy trafi do polskich kin. Zobacz zwiastun tutaj.