Antoni Królikowski: Twórcy filmu zakpili z aktora?

O Antonim Królikowski w ostatnich miesiącach jest bardzo głośno. Jednak nie za sprawą zawodowych osiągnięć, a prywatnych skandali. Od lat jest uznawany za największego skandalistę show-biznesu, a media huczały o jego wybrykach oraz romansach. W ostatnich miesiącach media skupiały się głównie na jego rozstaniu z Joanną Opozdą . Królikowski miał zdradzać żonę, gdy ta była jeszcze w ciąży. Aktor do dziś toczy medialną wojnę ze swoją byłą partnerką.

Mimo że jego wizerunek medialny w ostatnich miesiącach nie wygląda najlepiej, aktor nie narzeka na brak propozycji zawodowych. 4 sierpnia na ekrany wejdzie kolejna produkcja z jego udziałem.

Zdjęcie Antoni Królikowski i Barbara Kurdej-Szatan w filmie "Porady na zdrady 2" / materiały prasowe

"Porady na zdrady 2" to sequel hitowego filmu Ryszarda Zatorskiego z 2017 roku. W produkcji wyreżyserowanej przez Sarę Bustamante-Drozdek, Królikowski wciela się we Franka - specjalistę od problemów w związkach. Mężczyzna, oprócz tego, że pomaga klientowi, to jeszcze musi zawalczyć o swoją relację uczuciową. Jego dziewczyna - Asia - jest bowiem chorobliwe zazdrosna.

Widzowie dość szybko wyłapali nawiązania do życia prywatnego aktora. I nie chodzi tu tylko o imię byłej partnerki Królikowskiego. Internauci zwrócili również uwagę na plakat, promujący nowy film. Antoni Królikowski został na nim podpisany jako "sercowy zawodowiec", a biorąc pod uwagę jego problemy w życiu prywatnym, można to uznać za dość przewrotną sytuację.