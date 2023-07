"Opowieści z Narnii: Greta Gerwig reżyserką nowych filmów

Powstaną nowe filmy z cyklu " Opowieści z Narnii ". O nabyciu praw i chęci rozszerzenia uniwersum C. S Lewisa platforma Netflix informowała już w 2018 roku, jednak od tego czasu nie pojawiły się żadne wiadomości dotyczące rozpoczęcia prac nad filmami.

Wszystko wskazuje jednak na to, że prace dotyczące cyklu "Opowieści z Narnii" nabierają tempa. Za sterami pierwszych dwóch filmów ma stanąć Greta Gerwig , której przypadnie stanowisko reżyserki.

"Opowieśći z Narnii": O czym opowiada seria?

Cykl "Opowieści z Narnii" autorstwa C. S. Lewisa składa się z siedmiu książek. Opowiada on przygody nastoletnich bohaterów, którzy przenoszą się do magicznego świata pełnego dobra i zła. Na czele krainy stoi lew Aslan.

Dotychczas w uniwersum C. S Lewisa powstało kilka filmów z cyklu "Opowieści z Narnii" - "Lew, czarownica i stara szafa", "Książe Kaspian" oraz "Podróż wędrowca do świtu".

Greta Gerwig: Najnowszy film reżyserki

W najbliższym czasie na ekranach kin pojawi się film " Barbie " w reżyserii Grety Gerwig. Produkcja opowie o losach popularnej lalki Barbie i jej partnera Kena, którzy zamienią bajkowy świat na rzeczywisty. W głównych rolach zobaczymy Margot Robbie i Ryana Goslinga. Film zadebiutuje 21 lipca.

