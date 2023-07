Niemal trzy lata temu ogłoszono, że pierwszy tom bestsellerowej trylogii Jakuba Szamałka w końcu zostanie zekranizowany. Wiadomość wywołała ogromne poruszenie w sieci. Fani pisarza, kina gatunkowego i gracze, którym Szamałek znany jest jako scenarzysta gier "Wiedźmin" i "Cyberpunk 2077", zastanawiali się, jak ta mocna książka zostanie przeniesiona na język filmu.



Już 1 września "Ukryta sieć" wejdzie na ekrany polskich kin, dzięki czemu wszyscy widzowie zaspokoją swoją ciekawość. Na razie mogą natomiast zobaczyć, jak prezentuje się zwiastun filmu.



"Ukryta sieć": Mocny thriller, Koleśnik rozsadza ekran

Tymczasem pierwsze recenzje tego kryminalnego thrillera są bardzo dobre! Krytycy zgodnie mówią, że film nie zmienia idei książki. Ci, którzy znają jej treść, będą zaskoczeni pewnymi rozwiązaniami, a ci, którzy nie znają powieści, dostaną soczysty, klimatyczny, mocny thriller.

Jakub Demiańczuk, dziennikarz tygodnika "Polityka", pisze, że "'Ukryta sieć' wybiera z powieści Jakuba Szamałka wszystko, czego potrzeba, by powstał emocjonujący, pełen napięcia thriller, a przy okazji nie unika trudnych, drastycznych tematów. To rzadki przypadek, gdy ekranizacja - choć czasami odbiega od treści oryginału - jest równie dobra, co książka. A Piotr Adamski , po świetnym 'Easternie', po raz kolejny udowadnia, że doskonale opanował reguły rządzące kinem gatunkowym".

Julitę Wójcicką, młodą i ambitną dziennikarkę zagrała Magdalena Koleśnik , znana m.in. z serialu "Kruk" czy filmu "Inni ludzie". Artur Zaborski z "Newsweeka" uważa, że "Koleśnik rozsadza ekran". Wtóruje mu Ola Salwa z "Kina" mówiąc: "Sama przeciwko wszystkim - wyśmienita rola Magdaleny Koleśnik". Dodaje też: "Film Adamskiego jest jak pająk - w pierwszej scenie chwyta widza w sieci i nie puszcza do ostatniego kadru. Mocny thriller o zbrodniach w realu i wirtualu".

Jednym z autorów scenariusza filmu jest sam Jakub Szamałek. Przyznaje on, że jego ambicją przy pisaniu "Ukrytej sieci" było znalezienie sposobu, jak wpuścić do literatury nowe technologie, by stanowiły organiczny element narracji. Dlatego ucieszył się, że znalazł partnerów, których zainteresowało to samo w materii filmowej. Ideą twórców filmu nie była więc wierna adaptacja, tylko opowieść filmowa na podstawie książki.

Katarzyna Piątkowska, dziennikarka magazynu "Viva!", która jest fanką trylogii Szamałka, doceniła przeniesienie tej historii na język filmu. "Nie nastawiajcie się na wierną adaptację kryminału Jakuba Szamałka 'Cokolwiek wybierzesz', pierwszego tomu z cyklu 'Ukryta sieć'. Bo adaptacja w reżyserii Piotra Adamskiego jest... niewierna. Ale rozkłada na łopatki tak samo jak powieść. I pokazuje zło w najczystszej postaci. Zło, które nas otacza. Zło, z którym możemy zetknąć się wszędzie. Zło, które może mieć miłą twarz".

"Ukryta sieć": O czym opowie film?

Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw.



Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.