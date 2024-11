Popularna wokalistka użyła w filmie prawdziwego nazwiska. Miała ważny powód

"Wicked": głośna adaptacja z Arianą Grande

"Wicked" (adaptacja "Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu" autorstwa Gregory'ego Maguire) to elektryzująca opowieść o wyjątkowej przyjaźni Elphaby (Złej Czarownicy z Zachodu) i Glindy (Dobrej Czarownicy). Elphaba, charakteryzująca się zielonym kolorem skóry, jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Glinda, pragnie popularności i władzy. Po spotkaniu z Czarodziejem z Krainy Oz przyjaźń młodych uczennic stanie pod znakiem zapytania.

Reżyserem filmu jest Jon M. Chu. W rolach głównych wystąpili Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang i Peter Dinklage. Scenariusz napisała Holzman. Schwartz jest autorem muzyki.

Pierwsza część "Wicked" ma zadebiutować na międzynarodowych ekranach 21 listopada 2024 roku. W Polskich kinach pojawi się kilka tygodni później - 6 grudnia. Druga odsłona ma trafić na ekrany w przyszłym roku, a dokładnie 26 listopada 2024 roku.

Zdecydowała się na użycie pełnego nazwiska. Wcześniej nie często się na to decydowała

Kiedy widzowie będą mieli okazję już zobaczyć film w kinach, z pewnością zauważą podczas napisów końcowych, że odtwórczyni Dobrej Czarownicy użyła swojego pełnego imienia i nazwiska - Ariana Grande-Butera. W wywiadzie dla "The Streaming Service" zdradziła, co było przyczyną tej decyzji.

"Po prostu czuję, że to doświadczenie było dla mnie takim powrotem do domu" - wyznała Grande.

"Czuję, że wróciłam do domu na wiele sposobów, dzięki temu, czego nauczyłam się od Glindy, od Elphaby. To było moje imię, kiedy po raz pierwszy oglądałam serial w wieku 10 lat i czułam, że to naprawdę piękny sposób na uhonorowanie tego wspomnienia. To było naprawdę pełne koło i czułam, że to coś, co chcę zrobić".

