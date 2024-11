"Ministranci": o czym będzie nowy film Piotra Domalewskiego?

"Ministranci" to najnowszy film w reżyserii Piotra Domalewskiego, twórcy "Cichej nocy", "Jak najdalej stąd" oraz "Hiacynta". W rolach głównych wystąpią: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski oraz Artur Paczesny. Jako tytułowych ministrantów zobaczymy Tobiasza Wajdę, Bruno Błacha-Baara oraz Mikołaja i Filipa Juszczyka.

O czym opowie film? Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch... w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów.

Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże - czytamy w oficjalnym opisie.

Na planie "Ministrantów". Rozmawiamy z Kamilą Urzędowską, Arturem Paczesnym i Piotrem Domalewskim

Kamila Urzędowska ("Chłopi", "Żmijowisko") w nowym filmie Piotra Domalewskiego wciela się w mamę jednego z chłopców. W rozmowie z Interią zdradziła, że kiedyś sama była ministrantką.

"Myślę, że moja bohaterka jest zagubiona, szuka odpowiedzi. W filmie, kiedy ją zastajemy, przez pewien moment można mieć wrażenie, że ona się poddała i mam nadzieję, że będzie walczyć" - opowiadała aktorka, dodając: -"W dzieciństwie byłam ministrantką. Pozdrawiam moją parafię w Karłowicach Wielkich. Myślę, że ten temat zmagania się z depresją wielu moich znajomych i dookoła to jest bardzo ciężki temat i niewygodny do rozmów, dlatego cieszę się, że mogę go dotknąć tutaj w filmie".

Z kolei bohater Artur Paczesnego jest ojcem jednej z koleżanek ministrantów. Ściągnie szczególną uwagę chłopców.

"Moja postać to taki osiedlowy awanturnik, w kontrze do ministrantów. Mówiąc ogólnie - to dość zła postać. Ale jak wiemy, nie ma ludzi złych, więc mam nadzieję, że to jest ku przestrodze, obraz osoby pogubionej i zagubionej" - zdradził. - "Jest to bardzo ciekawy projekt, który mocno zjednoczy widownię" - dodał Paczesny.

Piotr Domalewski opowiedział o kulisach pracy nad historią, przedstawioną w "Ministrantach".

"Ja się z tym pomysłem dosyć długo nosiłem, ponieważ sam byłem 12 lat ministrantem, ale to nie jest stricte pomysł o samych ministrantach, tylko o pewnego rodzaju podejściu do idei dobra i zła i próby nazwania rzeczywistości podstawowymi kategoriami" - opowiadał reżyser.