Seria "Silent Hill"

Nazwa serii pochodzi od fikcyjnego, wyludnionego i zamglonego miasteczka, w którym rozgrywa się akcja gry. Po raz pierwszy została ona wydana przez studio Konami w 1999 roku na konsolę Play Station 1. Jest to jeden z tytułów, który uważa się za podwaliny gatunku horroru.

Pierwsza część filmowej serii, za której reżyserię odpowiadał Christophe Gans, miała premierę w 2006 roku. Twórca nie miał jednak już nic wspólnego z kontynuacją filmu z 2012 roku ("Silent Hill: Apokalipsa"), która spotkała się z wieloma negatywnymi opiniami.

Kolejna część serii, "Return to Silent Hill", po raz pierwszy została zapowiedziana w 2022 roku.

"Return to Silent Hill": Co wiemy o kontynuacji?

Fabuła ma odnosić się do drugiej części serii gier studia Konami, opowiadając o Jamesie (Jeremy Irvine), załamanym po rozstaniu z ukochaną Mary (Hannah Emily Anderson). Akcja rozpoczyna się gdy bohater otrzymuje list wzywający go znów do Silent Hill, miejsca przekształconego przez tajemnicze zło. Próbuje odnaleźć w nim byłą partnerkę, jednak nie jest to łatwe zadanie; im bardziej zagłębia się w ciemność, tym bliżej jest odkrycia przerażających sekretów stojących za tym, co stało się z miastem.

Za kamerą ponownie stanął Christophe Gans. W pracach nad scenariuszem pomagali twórcy Sandra Vo-Anh i William Josef Schneider.

Pokazy wstępnej wersji "Return to Silent Hill" odbyły się na tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie twórcy poszukują dystrybutorów.