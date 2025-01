Południowokoreański hit na CDA Premium. Jeden z najlepszych horrorów 2024 roku

"Ekshumacja": południowokoreański hit w CDA Premium

"Ekshumacja" to jeden z najlepiej ocenianych horrorów minionego roku. Południowokoreańska produkcja zachwyciła zarówno widzów, jak i krytyków. W Korei Południowej obraz zarobił w 2024 roku prawie 100 mln dolarów, co czyni go w tym kraju jednym z najbardziej kasowych tytułów wszech czasów. Zobacz zwiastun!

Horror miał światową premierę w lutym 2024 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, a polscy widzowie mogli go zobaczyć 6 grudnia 2024 roku w 54 kinach sieci Helios, gdzie był pokazywany w ramach Mikołajkowego Maratonu Grozy. Wcześniej tytuł zaprezentowano podczas Konkursu Głównego Octopus Film Festiwal, gdzie zdobył główną nagrodę oraz podczas Festiwalu Filmów Koreańskich.

Obraz wyreżyserowany przez Jang Jae-hyun zdominował tegoroczną edycję Asian Film Awards, w której zdobył aż 11 nominacji i jest wskazywany jako zdecydowany faworyt do większości statuetek. Uroczysta gala i wręczenie "azjatyckich Oscarów" odbędzie się 16 marca w Hongkongu.



Zdjęcie Kadr z filmu "Ekshumacja" / materiały prasowe

"Ekshumacja": fabuła, zwaistun, data premiery

Historia filmu zaczyna się, gdy uznana szamanka Hwarim (Go-eun Kim) oraz jej protegowany Bong-gil (Do-hyun Lee) zostają zatrudnieni przez zamożną rodzinę do zbadania przyczyny tajemniczej choroby, która dotyka pierworodne dzieci w każdym pokoleniu. W niełatwym zadaniu pomaga im doświadczony przedsiębiorca pogrzebowy Young-geun (Hae-jin Yoo) i szanowany w całym kraju geomanta Sang-deok (Min-sik Choi). Zespół wkrótce znajduje źródło choroby w rodzinnym grobowcu znajdującym się na świętej ziemi. Wyczuwając złowrogą aurę otaczającą miejsce pochówku, niezwłocznie postanawiają ekshumować i przenieść szczątki przodków.

Film będzie dostępny od 17 stycznia na platformie CDA Premium. Polskim dystrybutorem tytułu jest Media4Fun.