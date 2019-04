Polskie filmy w programie 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Niezwykłe historie uchwycone w filmach dokumentalnych, animacje przekraczające granice wyobraźni i fabuły opowiadające o świecie w zaledwie kilkanaście minut - nieodłącznym elementem Krakowskiego Festiwalu Filmowego są pokazy najnowszych i najważniejszych polskich filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych. Polskie produkcje znajdą się w trzech sekcjach konkursowych, a także w niemal wszystkich sekcji pozakonkursowych. W programie pojawią się też jubileuszowe wydarzenia towarzyszące prezentujące klasykę polskiego dokumentu.

Kadr z filmu "Kaprysia", reż. Betina Bożek

Polskie filmy w konkursach międzynarodowych



59. Krakowski Festiwal Filmowy otworzy 26 maja film “Wiatr. Thriller dokumentalny" Michała Bielawskiego. Dokument, w którym zafascynowani żywiołem twórcy filmu obserwują jak niszczycielski wiatr halny zmienia życie lokalnych mieszkańców, jest jednym z dwóch polskich filmów, które zmierzą się w międzynarodowym konkursie pełnometrażowych dokumentów. Drugi to “O zwierzętach i ludziach" Łukasza Czajki - dramatyczna, pełna fascynujących archiwaliów, opowieść o małżeństwie Żabińskich, którzy podczas okupacji przechowywali w warszawskim zoo około 300 uciekinierów z getta do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego.

Polskich produkcji nie zabraknie też w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych. O nagrodę Złotego i Srebrnego Smoka będą rywalizować krótkometrażowe dokumenty, fabuły i animacje. Dokument “Harda" Marcina Polara zabierze widzów do wnętrza niedawno odkrytej jaskini w Tatrach, pozwalając im eksplorować ją niemal własnymi oczami, natomiast film “Połączeni" Aleksandry Maciejczyk pozwoli wczuć się w sytuację Krzysztofa, którego oczami musi być jego żona. Wśród fabuł w konkursie międzynarodowym pojawi się “Ukąszenie" Heleny Oborskiej, tajemnicza historia ze zjawiskową Mary Komasą w roli głównej oraz “Tak jest dobrze" Marcina Sautera - kontemplacyjna podróż Nikodema, granego przez Adama Woronowicza, przez tundry Spitsbergenu.

Natomiast polskie animacje reprezentować będzie “Portret Suzanne" Izabeli Plucińskiej - zrealizowana w charakterystycznej dla autorki technice animacji plastelinowej, groteskowa historia mężczyzny, którego stopa zmienia się w dawną kochankę Suzanne, “Vitae Azilia" Joanny Wapniewskiej, pełen emocji i namiętności film o utraconej, ale wciąż żywej relacji między dwojgiem ludzi oraz “ACID RAIN", animowany zapis podróży Młodej i Chudego w coraz to dziwniejsze rejony miasta i świadomości.



Kadr z filmu "Summa", reż. Andriej Kuciła

Konkurs polski 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

- To będzie konkurs młodych twórców. W dokumencie znowu kierują obiektyw na bliskich, choć bywa, że sięgają do historii naszego kraju, by opowiedzieć kamerą o losach dramatycznych, indywidualnych, ale ważnych dla nas wszystkich. Nawet w miniaturach fabularnych inspiracji szukają w życiorysach swoich dziadków. A animacja jak zawsze stara się spojrzeć na nasz świat z oddalenia, z perspektywy uniwersum - komentuje selekcję dyrektor festiwalu, Krzysztof Gierat.

Dokumenty w konkursie polskim to zarówno bardzo intymne obrazy rodziny, jak w “I znów będziemy szczęśliwi" Krzysztofa Wołżańskiego czy “Ostatnim rejsie" Stanisława Cuskego, jak i portrety niezwykłych postaci: Heleny pracującej od 30 lat w ośrodku dla trędowatych w “No direction home" Pawła Wysoczańskiego czy artysty, Andrzeja Strumiłły w dokumencie “Summa" Andreja Kuciły. Pojawią się też filmy wykorzystujące niezwykłe archiwalia i animacje, jak “Syndrom zimowników" Piotra Jaworskiego o eksperymencie dr Terelaka, badającego granice ludzkiej psychiki w warunkach izolacji antarktycznej. Jak zwykle nie zabraknie filmów o poszukiwaniu miłości (“Love 404" Agaty Baumgart), czy determinacji w spełnianiu marzeń (“Strawberry Boys", reż. Michał Toczek).

- Wśród fabuł na Krakowski Festiwal Filmowy powraca temat rodziny. Gości tu nie po raz pierwszy, ale w tym roku wyraźnie pojawia się w dość interesującym, może nawet zaskakującym wariancie: historii, w którą wplątani są dziadkowie głównych bohaterów. Historia okazuje się być ciągle żywa, nie jest rozdziałem zamkniętym, gdyż jej energia i konsekwencje przechodzą na kolejne pokolenia. W tej grupie zwracam uwagę na takie tytuły jak "Na strajk!", "Rykoszety", czy "Nigdy dobrze" - mówi Dagmara Romanowska, selekcjonerka KFF.

Kadr z filmu "Rykoszet", reż. Jakub Radej

- Równie często rodzina portretowana jest w procesie traumy lub adaptacji do nowej sytuacji. Czasami chodzi o nieakceptowanego przez rodzica nowego partnera dziecka albo przeprowadzkę do innego miasta. Kiedy indziej o stratę i pozostawioną po niej pustkę - śmierć rujnuje wszystko. A jeszcze kiedy indziej to jakiś niepokój, którego nie da się nazwać, a jednak wkrada się i zakłóca pozornie szczęśliwe życie. "Czarny charakter", "Kamuflaż", "Okno z widokiem na ścianę", "Pustostan", "Tak jest dobrze", "Moje serce" to produkcje, które rodzinę stawiają w centrum swoich zainteresowań - dodaje Dagmara Romanowska.

- W konkursie polskim zobaczymy wiele animowanych nowości, filmy świeżo ukończone, które w Krakowie będą miały swoje pierwsze, premierowe pokazy. Spora część filmów to świetne debiuty, co dobrze świadczy o stale rosnącej sile i potencjale naszej animacji. Jednocześnie niesamowita różnorodność filmów konkursowych na pewno zaspokoi najbardziej wyszukane animowane apetyty - mówi Robert Sowa, selekcjoner Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Nie zabraknie animacji przesiąkniętych atmosferą niepokoju jak “Idol" Grzegorza Koncewicza i Marka Serafińskiego czy “Łowy" Mateusza Jarmulskiego, filmów komentujących współczesne społeczeństwo jak “Deszcz" Piotra Milczarka czy “Story" Joli Bańkowskiej, a także zabawnych, szalonych, a nawet surrealistycznych historii jak “Kaprysia" Betiny Bożek czy “Metro" Natalii Krawczuk.

Kadr z filmu "Okno z widokiem na ścianę", reż. Kobas Laksa

Panorama polskiego dokumentu

- W Panoramie polskiego dokumentu chwalimy się tym co najlepsze, najbardziej oryginalne w polskiej produkcji. To obok konkursu najmocniejsza prezentacja naszej myśli dokumentalnej, którą podziwiają światowe festiwale, a nawet nam zazdroszczą. Tu w Krakowie często zaczynają się kariery międzynarodowe - zachęca dyrektor, Krzysztof Gierat.

Dzięki tej sekcji widzowie z Krakowa przeniosą się do Łodzi za sprawą filmu “Diagnosis" Ewy Podgórskiej, poznają historię sąsiedzkiej społeczności i pary właścicieli warszawskiej kamienicy, odzyskanej w ramach reprywatyzacji w dokumencie “Złota" Tomasza Knittla, a także wezmą udział w wyprawie na K2 dzięki “Ostatniej górze" Dariusza Załuskiego.

Panorama polskiego dokumentu w tym roku to też portrety kinowych mistrzów jak Witold Sobociński czy Bogdan Dziworski, historie ludzi, którzy jako dzieci byli świadkami okrucieństw II WŚ, opowieść o farmerze owoców morza na Morzu Japońskim oraz poszukiwania tajemniczej Tereski z fotografii Davida Seymoura.



Kadr z filmu "Story", reż. Jola Bańkowska

Filmy polskie w pozakonkursowych sekcjach festiwalu i pokazach specjalnych



Filmy polskie znajdą się w tym roku w niemal każdym segmencie festiwalu. W sekcji “Opowieści ze świata" zaprezentowana zostanie polsko-australijska produkcja “Polscy misjonarze" Simona Targeta, podróżującego kajakiem do niedostępnych zakątków Papui-Nowej Gwinei, gdzie polscy misjonarze i misjonarki pomagają lokalnej społeczności budować lepszą przyszłość.

Natomiast w sekcji “Laureaci festiwali" znajdzie się film “In Touch" Pawła Ziemilskiego, pokazujący wieś Stare Juchy, skąd większość mieszkańców wyemigrowała na Islandię, nagrodzony na festiwalu IDFA. Drugim laureatem amsterdamskiego festiwalu, który pokazany będzie w Krakowie jest krótkometrażowy dokument “Tańczę dla ciebie" Katarzyny Lesisz. W tej sekcji pojawi się także animacja “Rok" Małgorzaty Bosek-Serafińskiej, nagrodzona na festiwalu Etiuda&Anima, poświęcona pamięci Marka Serafińskiego. To pamiętnik złożony z papierowych odpadów codzienności jak etykiety, metki cenowe, bilety itp. i opakowań po papierosach wypalonych przez nałogowca.



Z okazji 70. lecia Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Wytwórni Filmów Oświatowych odbędą się specjalne pokazy klasyki polskiego dokumentu autorstwa Bogdana Dziworskiego, Kazimierza Karabasza, Władysława Ślesickiego, Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego czy Krzysztofa Kieślowskiego. Seanse odbędą się w niezwykłej scenerii - wnętrzu Barbakanu, średniowiecznej fortyfikacji w centrum Krakowa.

Podczas tej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego uczczona zostanie także 15. rocznica śmierci Macieja Szumowskiego, krakowskiego dziennikarza i filmowca, legendarnego naczelnego “Gazety Krakowskiej". W programie “Wokół Szumowskiego" oprócz filmów Macieja Szumowskiego, zaprezentowane zostaną także dzieła jego dzieci - Małgorzaty Szumowskiej i Wojciecha Szumowskiego.

Kadr z filmu "Przejście graniczne", reż. Agnieszka Chmura

59. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 26 maja - 2 czerwca 2019 roku

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowy konkurs dokumentalny

O zwierzętach i ludziach / Of Animals and Men, reż./dir. Łukasz Czajka (PL), 2019, D, 55ʼ

Wiatr. Thriller dokumentalny / The Wind. A Documentary Thriller, reż./dir. Michał Bielawski (PL, SK), 2019, D, 75ʼ

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

ACID RAIN, reż./dir. Tomek Popakul (PL), 2019, A, 27ʼ

Harda / The Tough, reż./dir. Marcin Polar (PL), 2019, D, 14’

Połączeni / Connected, reż./dir. Aleksandra Maciejczyk (PL), 2018, D, 18ʼ

Portret Suzanne / Portrait of Suzanne, reż./dir. Izabela Plucińska (PL, DE, FR), 2019, A, 15ʼ

Tak jest dobrze / It's Good Like That, reż./dir. Marcin Sauter (PL), 2019, F, 23ʼ

Ukąszenie / Bitten, reż./dir. Helena Oborska (PL), 2019, F, 24ʼ

Vitae Azilia, reż./dir. Joanna Wapniewska (PL), 2019, A, 7ʼ

KONKURS POLSKI:

Filmy dokumentalne:

19.91, reż./dir. Emilia Śniegoska (PL), 2019, D, 25ʼ

Cienie imperium / Shadows of the Empire, reż./dir. Karol Starnawski (PL), 2018, D, 76ʼ

Czysta sztuka / Pure Art, reż./dir. Maksim Shved (PL, BY), 2019, D, 52’

Dziś, jutro... wczoraj / Today, Tomorrow... Yesterday, reż./dir. Diana Kadłubowska, Krzysztof Kadłubowski (PL), 2019, D, 52’

Fuck, it's Biology, reż./dir. Veronica Andersson (PL), 2019, D, 29’, D, 29’

Harda / The Tough, reż./dir. Marcin Polar (PL), 2019, D, 14’

Historia krótkiego trwania, Story of Short Duration / reż./dir. Michał Ciechomski (PL), 2019, D, 14’

I znów będziemy szczęśliwi / And We'll Be Happy Again, reż./dir. Krzysztof Wołżański (PL), 2019, D, 22’

Jeszcze porozmawiamy / We Will Talk Again, reż./dir. Mateusz Buława (PL), 2019, D, 21’

Listy do Artura / Letters to A., reż./dir. Wiktoria Szymańska (PL, SUI), 2019, D, 56ʼ

Love 404, reż./dir. Agata Baumgart (PL), 2018, D, 17ʼ

Mój kraj taki piękny / My Country So Beautiful, reż./dir. Grzegorz Paprzycki (PL), 2019, D, 29ʼ

No Direction Home, reż./dir. Paweł Wysoczański (PL), 2019, D, 79ʼ

Oko boga / Eye of God, reż./dir. Igor Kawecki (PL), 2019, D, 17ʼ

Ostatni rejs / The Last Voyage, reż./dir. Stanisław Cuske (PL), 2019, D, 19ʼ

O zwierzętach i ludziach / Of Animals and Men, reż./dir. Łukasz Czajka (PL), 2019, D, 55ʼ

Połączeni / Connected, reż./dir. Aleksandra Maciejczyk (PL), 2018, D, 18ʼ

Strawberry Boys, reż./dir. Michał Toczek (PL), 2018, D, 20ʼ

Summa, reż./dir. Andrej Kuciła (PL), 2018, D, 50ʼ

Syndrom zimowników / The Antarctic Syndrome, reż./dir. Piotr Jaworski (PL), 2019, D, 73ʼ

Wiatr. Thriller dokumentalny / The Wind. A Documentary Thriller, reż./dir. Michał Bielawski (PL, SK), 2019, D, 75ʼ



Filmy animowane:

ACID RAIN, reż./dir. Tomek Popakul (PL), 2019, A, 27ʼ

Cyborgia / Cyborgy, reż./dir. Adam Żądło (PL), 2018, A, 8’

Deszcz / Rain, reż./dir. Piotr Milczarek (PL), 2018, A, 5ʼ

Duszyczka / The Little Soul, reż./dir. Barbara Rupik (PL), 2019, A, 9’

Idol, reż./dir. Grzegorz Koncewicz, Marek Serafiński (PL), 2018, A, 13’

Kaprysia / Tha Land of Whim, reż./dir. Betina Bożek (PL), 2019, A, 8ʼ

Łowy / The Hunt, reż./dir. Mateusz Jarmulski (PL), 2018, A, 9ʼ

Metro, reż./dir. Natalia Krawczuk (PL), 2019, A, 11ʼ

Portret Suzanne / Portrait of Suzanne, reż./dir. Izabela Plucińska (PL, DE, FR), 2019, A, 15ʼ

Re-Cycle, reż./dir. Mateusz Lenart (PL), 2019, A, 6ʼ

Red Light Train, reż./dir. Alicja Kot (PL), 2019, A, 10ʼ

Story, reż./dir. Jola Bańkowska (PL), 2019, A, 5ʼ

Vitae Azilia, reż./dir. Joanna Wapniewska (PL), 2019, A, 7ʼ

Filmy krótkometrażowe fabularne:

Czarny charakter / Roots, reż./dir. Kuba Gryżewski (PL), 2019, F, 14’

Kamuflaż / Camouflage, reż./dir. Aleksandra Świerk (PL), 2018, F, 19ʼ

Moje serce / My Heart, reż./dir. Damian Kocur (PL), 2019, F, 30ʼ

Na strajk! / On Straik!, reż./dir. Stanisław Horodecki (PL), 2019, F, 26ʼ

Nie zmieniaj tematu / Don't Change the Topic, reż./dir. Hubert Patynowski (PL), 2019, F, 30ʼ

Nigdy dobrze / Never Good, reż./dir. Paweł Powolny (PL), 2019, F, 17ʼ

Okno z widokiem na ścianę / View to the Wall, reż./dir. Kobas Laksa (PL), 2019, F, 29ʼ

Przejście graniczne / Border Crossing, reż./dir. Agnieszka Chmura (PL), 2019, F, 15ʼ

Pustostan / Vacancy, reż./dir. Agata Trzebuchowska (PL), 2019, F, 29ʼ

Rykoszety / Ricochets, reż./dir. Jakub Radej (PL), 2019, F, 30ʼ

Tak jest dobrze / It's Good Like That, reż./dir. Marcin Sauter (PL), 2019, F, 23ʼ

Ukąszenie / Bitten, reż./dir. Helena Oborska (PL), 2019, F, 24ʼ



PANORAMA POLSKIEGO DOKUMENTU:

Diagnosis, reż./dir. Ewa Podgórska (PL), 2018, D, 78ʼ

Dziwor / Weirdy, reż./dir. Paweł Dyllus (PL), 2019, D, 29ʼ

Fateicz i morze / Fatei and the Sea, reż./dir. Alina Rudnitskaya i Siergiej Vinokurov (RUS, PL, FIN), 2019, D, 76ʼ

Niepamiętnik / I remember, reż./dir. Kamila Józefowicz (PL), 2019, D, 69ʼ

Ostatnia Góra / The Last Mountain, reż./dir. Dariusz Załuski (PL), 2018, D, 83ʼ

Ostatni Swing / The Last Swing, reż./dir. Tomasz Garncarek (PL), 2019, D, 67ʼ

Szukając Tereski / Searching for Tereska, reż./dir. Kama Veymont (PL), 2019, D, 65ʼ

Złota, reż./dir. Tomasz Knittel (PL), 2019, D, 84ʼ