Polskie akcenty na festiwalu filmowym w Wenecji

76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy rozpoczyna się w środę, 28 sierpnia, wieczorem, w Wenecji. O nagrodę Złotego Lwa powalczy 21 filmów. Poza konkursem pokazane zostanie "Boże Ciało" Jana Komasy.

Film Romana Polańskiego "Oficer i szpieg" jest w konkursie wenckiego festiwalu /ADAM NURKIEWICZ /Getty Images

Kontrowersyjny Polański

Wśród konkursowych filmów jest "Oficer i szpieg" ("J'accuse") Romana Polańskiego, francusko-włoska produkcja już została okrzyknięta jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń na Lido. Autorem zdjęć jest Paweł Edelman, a grają: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner.

Oparty na motywach książki Roberta Harrisa film Polańskiego to dramat historyczny przedstawiający historię francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie więzienie. Film, do którego scenariusz Polański napisał razem z autorem książki zostanie zaprezentowany na festiwalu w piątek.

Romana Polańskiego, w związku z wydanym w USA wyrokiem i groźbą ekstradycji, nie będzie w Wenecji, lecz połączy się z uczestnikami projekcji przez komunikator wideo.

Najbardziej wyczekiwane obrazy

W środę, po ceremonii inauguracji festiwalu, odbędzie się projekcja bardzo oczekiwanego konkursowego francusko-japońskiego filmu "Prawda", który wyreżyserował Hirokazu Koreeda. W obsadzie tej obyczajowej historii są grająca gwiazdę filmową Catherine Deneuve, a także Juliette Binoche i Ethan Hawke.

W czwartek uczestnicy festiwalu będą mieli okazję zobaczyć amerykańską "Historię małżeńską" w reżyserii Noaha Baumbacha ze Scarlett Johansson i Adamem Driverem. Drugi film z USA zapowiadany na ten dzień jako wielkie wydarzenie to "Ad astra" Jamesa Graya z gatunku science-fiction: Opowieść o wyprawie na granice Układu Słonecznego i zagrożeniach dla Ziemi. W filmie grają wielkie gwiazdy kina: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, czy Donald Sutherland.

Nagrody za całokształt

Także w czwartek Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzyma hiszpański filmowiec Pedro Almodovar. Druga nagroda za dorobek życia wręczona zostanie w trakcie festiwalu brytyjskiej aktorce Julie Andrews, najbardziej znanej z roli Mary Poppins.

W kolejnych dniach na Lido festiwalowa publiczność, jury i dziennikarze obejrzą między innymi zakwalifikowane do konkursu głównego filmy: "Jokera" Todda Phillipsa z Joaquinem Phoenixem i Robertem De Niro i "The laundromat" Stevena Soderbergha o podatkowej aferze Panama Papers. W obsadzie są: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright oraz Sharon Stone.

O Złotego Lwa powalczy też czesko-słowacko-ukraiński "Malowany ptak" w reżyserii Vaclava Marhoula, czarno-biała ekranizacja głośnej powieści Jerzego Kosińskiego pod tym samym tytułem. Zdaniem wielu krytyków będzie to jeden z najciekawszych filmów w Wenecji.



Pokazy pozakonkursowe i polski akcent

Poza głównym konkursem wyświetlony zostanie "Obywatel K" Alexa Gibneya z USA o Michaile Chodorkowskim, rosyjskim przedsiębiorcy i przeciwniku prezydenta Władimira Putina.

Polskie wydarzenie na tegorocznym festiwalu w Wenecji to projekcja filmu Jana Komasy "Boże Ciało" w konkursie Giornate degli Autori. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia. Razem z nim grają: Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn i Leszek Lichota.

Tuż przed inauguracją weneckiego święta kina Jan Komasa powiedział: "Jestem ciekaw przyjęcia tego filmu przez publiczność festiwalową, ponieważ nie tylko ja próbuję się wsłuchać w to, jak pewne aspekty polskiego społeczeństwa są odbierane w innych kulturach. Premiera na festiwalu tej klasy jest oczywiście niewątpliwie miła, ale koniec końców liczy się film i jego publiczność. Jeśli to pomoże filmowi w dotarciu do większej widowni, to będzie źródłem największej satysfakcji".

Pokaz prasowy jego filmu odbędzie się 29 sierpnia, a oficjalny - 2 września.