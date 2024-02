Polski film trafi na Netfliksa. Niedawno debiutował w kinach

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Co nowego na Netfliksie w przyszłym tygodniu? Na platformie wkrótce będzie można zobaczyć polski film, który jesienią debiutował w kinach - "Figurant". To nie jedyna premiera. Sprawdźcie poniżej, co warto obejrzeć w nadchodzących dniach.

Kadr z filmu "Figurant" /materiały prasowe