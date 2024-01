Polski film bije rekordy w kinach. Najlepszy wynik od czasu pandemii

"Ogromnie cieszę się, że 'Akademia Pana Kleksa' okazała się niezwykłą przygodą nie tylko dla mnie, ale również dla widzów. I, że razem możemy pisać tę cudowną bajkę" - mówi Antonina Litwiniak , odtwórczyni roli Ady Niezgódki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Antonina Litwiniak: Ada Niezgódka w filmie „Akademia Pana Kleksa”. Czułam wielką presję INTERIA.PL

Fani zaczarowanego świata Akademii Pana Kleksa, którzy pragną jeszcze raz poczuć dreszcze związane z tą niezwykłą przygodą, mogą zrobić to za pomocą opartej na podstawie scenariusza książce "Kleks. Nowy Początek". Doskonałym uzupełnieniem będzie dostępna na wszystkich platformach streamingowych ścieżka dźwiękowa z filmu z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej m.in. sanah, Artura Rojka, Mrozu, Kaśki Sochackiej, Sokoła.



Reklama

Dodatkowo w lutym rusza Akademia Pana Kleksa na żywo! Widowiskowa Muzyczna Szkoła Wyobraźni odbędzie się w największych halach w Polsce (w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Trójmieście, Katowicach i Krakowie). Akademia Pana Kleksa na żywo - Muzyczna Szkoła Wyobraźni to duża porcja zabawy i edukacji dla całej rodziny, zrealizowana w widowiskowej formule. Na uczestników czeka mnóstwo wizualnych i muzycznych niespodzianek.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Akademia Pana Kleksa" [trailer] materiały prasowe

"Akademia Pana Kleksa": Nowa wersja kultowej historii

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. XX wieku. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora - Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...



W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot . Piotr Fronczewski , który zagrał tę postać w produkcji Krzysztofa Gradowskiego, także pojawił się w filmie - jako doktor Paj-Chi-Wo. Filmową Adą Niezgódką została wspomniana Antonina Litwiniak. W obsadzie znaleźli się również: Sebastian Stankiewicz , Agnieszka Grochowska i Danuta Stenka . Reżyserem nowego "Kleksa" jest Maciej Kawulski . Za scenariusz odpowiadają Krzystof Gureczny i Agnieszka Kruk.