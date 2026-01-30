Polski aktor nie zwalnia tempa. Nie do wiary, ile ma już lat

Marian Opania: Legenda polskiego kina

83. urodziny Mariana Opani to idealny moment, by przypomnieć sobie, jak ważną jest postacią dla polskiej kultury. Filmowy Józef Gugulak to legenda polskiego kina i teatru. To jeden z tych aktorów, którzy od dekad pozostają w znakomitej formie artystycznej, a jednocześnie potrafią zaskakiwać świeżością, humorem i autoironią. Od lat jest silnie związany z teatrem. To właśnie na scenie najpełniej objawia się jego aktorska precyzja, wyczucie rytmu i niezwykła umiejętność budowania postaci "od środka". Publiczność i krytycy cenią go za inteligencję, wyrazistość i rzadką dziś odwagę aktorską, polegającą na tym, że nie boi się ról trudnych, nieoczywistych, a czasem przewrotnych.

Równie bogaty jest jego dorobek filmowy. Pamiętamy świetne role Opani w takich filmach jak "Człowiek z żelaza", "Piłkarski poker", "Rozmowy kontrolowane" czy "Komornik". Od lat pojawia się on na ekranie jako aktor charakterystyczny w najlepszym znaczeniu tego słowa, czyli taki, który potrafi jednym gestem czy spojrzeniem "ukraść scenę". Jego bohaterowie często balansują między humorem a melancholią, ironią a czułością, co czyni ich wyjątkowo bliskimi widzom.

W sercach polskich widzów szczególne miejsce zajmuje rola Józefa Gugulaka w "Dalej jazda". To postać, która szybko zdobyła ich sympatię: pełna uporu, życia, ciepła i charakterystycznego poczucia humoru. Marian Opania po raz kolejny udowadnia, że wiek nie jest ograniczeniem, lecz atutem dodającym głębi i autentyczności.

Już 6 lutego do kin wejdzie druga część "Dalej jazdy", w której widzowie ponownie spotkają się ze wspaniałą obsadą tego filmu. To nie tylko kontynuacja historii, ale też kolejna okazja, by zobaczyć Mariana Opanię w świetnej formie. Mało kto jak on potrafi jednocześnie rozbawić, wzruszyć i zostawić widza z czymś więcej niż tylko uśmiechem.

"Dalej jazda 2": O fabule

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda", aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.