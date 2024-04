Polscy aktorzy u boku "najpiękniejszej kobiety świata". Oto efekty!

"Joika"

Młoda, ambitna balerina opuszcza dom i bliskich w rodzinnym Teksasie dla świata rosyjskiego baletu jako jedna z pierwszych Amerykanek przyjętych do Moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoj. Pracując z legendarną nauczycielką - Tatyaną Volkovą - Joy Womack trenuje, aby pewnego dnia zostać́ primabaleriną. Za pięknem tańca czai się̨ jednak świat pełen bólu i brutalnej rywalizacji. Joy jest zmuszona przekroczyć́ granice swojej fizyczności i psychiki, kładąc na szali swoje zdrowie, relacje, a być́ może nawet całe swoje życie, w podróży do odkrycia i zrozumienia, co naprawdę̨ oznacza być́ najlepszą.

Scenariusz filmu "Joika" Jamesa Napiera Robertsona inspirowany jest życiem amerykańskiej baleriny Joy Womack. Wcieliła się w nią Talia Ryder . Mentorkę Joy Womack, Tatianę Wołkową zagrała Diane Kruger , czyli niegdysiejsza Helena z "Troi" - najpiękniejsza kobieta swoich czasów. W obsadzie znaleźli się również znakomici polscy artyści: Karolina Gruszka , Tomasz Kot i Borys Szyc . W produkcję filmu była zaangażowana także sama Joy Womack. Artystka uczestniczyła w przygotowaniach do filmu i jest autorką choreografii scen baletowych.



"Wariaci"

"Wariaci" , nowa produkcja Jana Jakuba Kolskiego , to pogodna komedia, w której widzowie odnajdą klasyczne kino drogi z wątkiem kryminalnym w tle. Eryk ( Eryk Lubos ) i Karolka ( Alicja Stasiewicz ) to para marzycieli. Po wyjściu z więzienia, by ponownie nie popaść w konflikt w prawem, postanawiają rozpocząć nowe i pozbawione problemów życie na łonie natury. Trudno jednak odnaleźć się im w nowej, choć pięknej sytuacji. Eryk pragnie szczęścia również dla swojej małej córki Dżesiki. Porywa ją z rąk dziadka i razem z Karolką wyruszają w pełną przygód podróż przez Polskę. Sprawy komplikują się, kiedy Karolka zapada na poważną chorobę. Jedynym ratunkiem dla niej będzie kosztowna kuracja, na którą oczywiście nie mają pieniędzy. Eryk i mała Dżesika biorą sprawy w swoje ręce i organizują napad na bank. Potem trzeba będzie już tylko wykraść ze szpitala pacjentkę. Z miłością i dla miłości.



"Perfect Days"

Japońsko-niemiecki dramat "Perfect Days" Wima Wendersa walczył w tym roku o Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Musiał jednak uznać wyższość "Strefy interesów". Mieszkający we współczesnym Tokio Hirayama (w tej roli fantastyczny Koji Yakusho , nagrodzony za swoją rolę na festiwalu w Cannes) to człowiek małomówny i zamknięty w sobie, jednak przepełniony miłością do świata i innych. Podążając za bohaterem, odkrywamy kolejne rytuały, w które angażuje się on z całkowitym oddaniem. Z czasem nawet prozaiczna praca Hirayamy, porządkującego miejskie toalety (każda jest architektonicznym arcydziełem), okazuje się niezwykłym ceremoniałem.

"Civil War"

Nominowany do Oscara Alex Garland to jeden z najciekawszych wizjonerskich reżyserów współczesnego kina. Oprócz takich filmów jak "Ex Machina", "Anihilacja" czy "Men", jest również twórcą serialu "Devs" i autorem scenariusza "28 dni później" w reżyserii Danny’ego Boyle’a. Jego nowy film to thriller akcji zatytułowany 'Civil War".



Akcja produkcji rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko "sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii". Fotografka wojenna Lee ( Kirsten Dunst ) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie ( Cailee Spaeny ). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką. W obsadzie znaleźli się również: Jesse Plemons , Wagner Moura i Nick Offerman .

