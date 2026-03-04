Polsat pokaże kontynuację kultowej komedii. Od lat bawi Polaków

Polsat pokaże dzisiaj w nocy kontynuację popularnej serii komediowej. W filmie powracają dobrze znani bohaterowie. Mimo upływu czasu, ich relacje i zwariowane zachowania nie uległy zmianie, gwarantując widzom dużo śmiechu.

Kadr z filmu "American Pie: Zjazd absolwentów”. Dwaj mężczyźni siedzą obok siebie na łóżku.
"American Pie: Zjazd absolwentów"UniversalAgencja FORUM

Kultowa komedia zagości dzisiaj na ekranach telewizorów. W "American Pie: Zjazd absolwentów" powracają uwielbiani bohaterowie, a ich przygody są jeszcze zabawniejsze, niż do tej pory.

    "American Pie: Zjazd absolwentów": kontynuacja kultowej komedii

    Ulubieni bohaterowie kultowej serii "American Pie" spotykają się po latach podczas zjazdu absolwentów. Spotkanie uświadomi im, że choć przez ponad dekadę zmieniło się wiele, to jednak ani czas, ani odległość nie są w stanie zmienić starych nawyków. Zjazd przerodzi się w odjechaną imprezę, na której nie zabraknie szarlotki i, oczywiście, mamy Stiflera.

    W filmie "American Pie: Zjazd absolwentów" Jim Levenstein (Jason Biggs) i jego żona Michelle (Alyson Hannigan) zmagają się z rutyną w małżeństwie. Kevin (Thomas Ian Nicholas) prowadzi spokojne życie rodzinne, Oz (Chris Klein) jest gwiazdą telewizyjną, ale czuje się niespełniony, a Finch (Eddie Kaye Thomas) opowiada o egzotycznych podróżach. Stifler (Seann William Scott) pracuje jako asystent w korporacji, ale wciąż tęskni za dawnymi czasami. Podczas zjazdu absolwentów w East Great Falls przyjaciele spotykają się ponownie, co prowadzi do serii zabawnych i często niezręcznych sytuacji.

    "American Pie: Zjazd absolwentów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "American Pie: Zjazd absolwentów" zostanie dzisiaj, 4 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:55.

