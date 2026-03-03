"Straszny film" trafił do kin w 2000 roku. Parodia kultowych horrorów, takich jak "Krzyk" czy "Koszmar minionego lata" okazał się być strzałem w dziesiątkę. Za kamerą stanął Keenen Ivory Wayans. Scenariusz napisali między innymi Shawn i Marlon Wayans. Zagrali oni także jedne z głównych ról. W kolejnych latach powstały jeszcze cztery części.

Po 13 latach od premiery piątej odsłony, kultowa seria powraca na ekrany kin.

"Straszny film 6": co wiemy o filmie?

W kwietniu 2024 roku ogłoszono, że trwają prace nad "Strasznym filmem 6". Twórcy serii ponownie połączyli siły. Marlon Wayans, Shawn Wayans oraz Keenen Ivory Wayan napisali scenariusz razem z wieloletnim współpracownikiem Rickiem Alvarezem, który jest także producentem filmu. Reżyserem projektu jest Michael Tiddes.

W filmie ponownie wystąpią: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan oraz Jon Abrahams. Wśród nowych członków obsady znaleźli się Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber oraz Benny Zielke.

Szósta odsłona "Strasznego filmu" ma sparodiować "Grzeszników" Ryana Cooglera oraz "Substancję" w reżyserii Coralie Fargeat. W krótkim wywiadzie z 2025 roku Marlon Wayans zapowiedział, że "żarty zostaną wymierzone we wszystkich po równo".

"Zawsze tak to robimy" - powiedział w rozmowie z Entertainment Weekly. "Chcemy po prostu wszystkich rozśmieszyć i nie obchodzi nas, czy ktoś jest przewrażliwiony. Nawet tacy ludzie powinni umieć śmiać się z samych siebie" - dodał.

"Straszny film 6" ma trafić na ekrany kin na całym świecie 12 czerwca. W sieci ukazał się właśnie zwiastun. Widzowie z pewnością wyczekują powrotu uwielbianych bohaterów. Filmik w jeden dzień osiągnął ponad 2 mln wyświetleń na YouTube.