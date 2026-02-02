Polsat pokaże dzisiaj wielki hit, który w kinach zarobił fortunę

Wielkie widowisko dzisiaj w Polsacie. Epicka produkcja z Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard przyciągnęła do kin tłumy, zarabiając ponad miliard dolarów. Tego seansu nie można przegapić.

Dwie osoby z wyraźnym wyrazem zaskoczenia i przerażenia na twarzach stoją na tle zielonego, górzystego krajobrazu.
"Jurassic World: Upadłe królestwo"UniversalEast News

"Jurassic World: Upadłe królestwo" to piąta część kultowej serii zapoczątkowanej przez "Park Jurajski" i druga odsłona trylogii "Jurassic World". Do swych ról powracają Chris Pratt oraz Bryce Dallas Howard.

    "Jurassic World: Upadłe królestwo": film przyciągnął do kin tłumy widzów

    Film opowiada o powrocie ludzi na opuszczoną wyspę Isla Nublar. Cztery lata po zamknięciu parku dinozaury żyją na wolności. Gdy okazuje się, że uśpiony dotąd wulkan znów jest aktywny i grozi całkowitym zniszczeniem wyspy, rozpoczyna się misja ratunkowa mająca ocalić prehistoryczne stworzenia przed zagładą. W trakcie tej akcji bohaterowie odkrywają jednak, że za szczytnymi hasłami kryją się nieuczciwe intencje, a ludzka chciwość może doprowadzić do zaburzenia naturalnego porządku całej planety.

    W rolach głównych występują Chris Pratt jako Owen Grady oraz Bryce Dallas Howard jako Claire Dearing. Towarzyszą im m.in. Rafe Spall, Daniella Pineda, Justice Smith, James Cromwell oraz Jeff Goldblum, który powraca do serii jako dr Ian Malcolm.

    Produkcja okazała się ogromnym sukcesem finansowym, zarabiając ponad miliard dolarów na całym świecie. Widzowie i krytycy chwalili mroczniejszy klimat, efekty specjalne oraz reżyserię, natomiast część recenzentów krytykowała scenariusz i niektóre decyzje fabularne.

    "Jurassic World: Upadłe królestwo" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Jurassic World: Upadłe królestwo" zostanie dzisiaj, 2 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

