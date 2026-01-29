Polsat pokaże dzisiaj przejmującą historię o miłości i nie tylko. "Czas na miłość" porusza uniwersalne i głębokie tematy, takie jak rodzina, przemijanie i sens codziennego życia, dzięki czemu na długo pozostaje w pamięci.

"Czas na miłość": ponadczasowa historia o miłości i życiu

"Czas na miłość" to film z 2013 roku w reżyserii Richarda Curtisa ("To właśnie miłość"). Głównym bohaterem jest Tim Lake, który dowiaduje się, że mężczyźni w jego rodzinie mają zdolność cofania się w czasie do momentów ze swojego życia. Początkowo wykorzystuje ten dar, by naprawiać niezręczne sytuacje i zdobyć miłość, jednak z czasem odkrywa, że prawdziwa wartość tkwi w docenianiu codzienności, relacji z bliskimi i przeżywaniu zwykłych dni z uważnością.

W rolach głównych występują Domhnall Gleeson jako Tim oraz Rachel McAdams jako Mary, jego ukochana. Ważną i bardzo cenioną postacią jest także ojciec Tima, grany przez Billa Nighy'a. W filmie pojawiają się również Lydia Wilson, Tom Hollander oraz Margot Robbie.

"Czas na miłość" chwalono za ciepły humor, wzruszającą historię i nietypowe podejście do motywu podróży w czasie.

"Czas na miłość" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Czas na miłość" zostanie dzisiaj, 29 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.