Luty to wyjątkowy czas, w którym w powietrzu unosi się miłość, na każdym rogu widzi się zakochanych, a kina prześcigają się w wymyślaniu wydarzeń walentynkowych. Może i Wam udzieli się ta atmosfera, dlatego przygotowaliśmy listę najlepszych komedii romantycznych, które wprowadzają w doskonały nastrój.



"Niedobrani" (2019)

Na pierwszy rzut oka, kompletnie do siebie nie pasują. On ( Seth Rogen ) - dziennikarz polityczny, niechlujny, z kilkoma kilogramami za dużo, często pakujący się w kłopoty. Ona ( Charlize Theron ) - piękna kobieta sukcesu, ambitna, wspinająca się po szczeblach politycznej kariery. Łączy ich jednak wspólna przeszłość, bo lata temu Charlotte była opiekunką Freda. Po latach postanawia zatrudnić go jako autora swoich przemówień. Fred raczej nie radzi sobie w wielkim świecie i w blasku reflektorów czuje się nieswojo. Jednak tę parę ciągnie do siebie, co prowadzi do wielu zaskakujących sytuacji.



"Wyjdź za mnie" (2022)

Para muzycznych wielkich gwiazd ma pobrać się na koncercie, na oczach milionów fanów. Do ślubu dochodzi, ale nie z tym, z kim planowała Kat ( Jennifer Lopez ). Kobieta tuż przed ceremonią dowiaduje się o zdradach niedoszłego męża i postanawia poślubić losowego człowieka z widowni. Wybór trafia na Charliego (Owen Wilson), który znalazł się na koncercie tylko z powodu swojej córki. Czy jest szansa, by tak różne osoby znalazły wspólny język?



"Oświadczyny po irlandzku" (2010)

Anna ma doskonały plan: oświadczy się swojemu chłopakowi 29 lutego, zgodnie z irlandzką tradycją. To jedyny dzień w roku, kiedy to kobieta może uklęknąć przed mężczyzną i poprosić go o rękę. W życiu kobiety wszystko jest poukładane i zapięte na ostatni guzik, ale od chwili, gdy trafia do Irlandii, wszystko staje się wielkim chaosem. Na swojej drodze spotyka Declana, który postanawia jej pomóc dotrzeć do Dublina. Ta długa podróż zmusi Annę do przemyślenia swoich wyborów.



"Love, Rosie" (2014)

Rosie i Alex znają się praktycznie od zawsze, jednak ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy dochodzi między nimi do poważnego nieporozumienia, które będzie brzemienne w skutki. Alex wyjeżdża do Ameryki, a Rosie zostaje matką Kate. Para co kilka lat spotyka się i za każdym razem dzieje się coś, co sprawia, że nie mogą być razem. Czy nadejdzie kiedyś moment, gdy ich drogi w końcu przetną się w momencie życia, który będzie doskonały dla obojga?



"Kocha, lubi, szanuje" (2011)

Cal ( Steve Carell ) jest przesadnie ułożonym mężczyzną, z wydaje się, idealnym życiem. Jednak wszystko się zmienia, gdy dowiaduje się, że jego żona Emily ( Julianne Moore ) zdradziła go i chce rozwodu. Cal chce powrócić na rynek matrymonialny, ale kompletnie nie wie, jak ma się za to zabrać i z pomocą przychodzi Jacob (Ryan Gosling). Gdzie doprowadzą go męskie wypady i randki z pięknymi kobietami?



"Myśl, jak facet" (2012)

Zabawna komedia skupiająca się na czterech kobietach, które pragną idealnego mężczyzny dla siebie. Jak się okazuję z pomocą przychodzi książka “Myśl, jak facet", która okazuje się być bestsellerowym poradnikiem, a zawarte w nim wskazówki rzeczywiście zmieniają ich życia na lepsze. Jednak o książce dowiadują się również mężczyźni, co komplikuje nieco sprawy. Czy związki przetrwają taką próbę?



"Ten niezręczny moment" (2014)

Jason ( Zac Efron ), Daniel ( Miles Teller ) i Mikey ( Michael B. Jordan ) to trzech kumpli, którzy na własnej skórze przekonali się, że związki na dłuższą metę nie są dla nich. Mikey'ego rzuca dziewczyna, Jason po raz kolejny słyszy, że jest niedojrzały, a Daniela przeraża wizja nudnego życia z jedną kobietą. Zawierają więc pakt: imprezować i podrywać, ale nie wejdą w żaden poważny związek. Jak długo wytrwają w swoim postanowieniu?



"Wyszłam za mąż, zaraz wracam" (2012)

Nad rodziną Isabelle wisi klątwa — pierwsze małżeństwa zawsze kończą się szybkim rozwodem. Dlatego kobieta wpada w panikę, gdy jej partner postanawia się jej oświadczyć. Zależy jej na nim i nie chce, by klątwa dotknęła i ją. Co więc robi? Postanawia wziąć ślub z przypadkowym mężczyzną i szybko się z nim rozwieść. Brzmi łatwo? Niestety, wykonanie jest dużo trudniejsze, a los lubi płatać figle. Jak zakończy się ten szalony plan?



"Do wszystkich chłopców, których kochałam" (2018)

Co by było, gdyby wszyscy, w których kiedyś się podkochiwaliśmy, nagle dowiedzieli się o tych uczuciach? Taka sytuacja spotyka Larę. Dziewczyna pisywała listy miłosne do pięciu chłopaków, w których byłą za kochana. Nagle korespondencja zostaje wysłana, a jej życie uczuciowe staje się kompletnym chaosem. Film doczekał się jeszcze dwóch kontynuacji: "Do wszystkich chłopców, których kochałam: P.S. Wciąż Cię kocham" i "Do wszystkich chłopców, których kochałam: Zawsze i na zawsze".



"Zagrywki" (2024)

Mack (Gina Rodriguez), dziennikarka sportowa z Nowego Jorku, razem z najlepszym przyjacielem Adamem (Damon Wayans Jr.) i paczką znajomych od lat bawią się w randki, a jedną z podstawowych zasad jest “zero angażowania". Gdy bohaterka nieoczekiwanie zakochuje się w swoim ostatnim celu, uroczym reporterze wojennym Nicku (Tom Ellis), budzą się w niej wątpliwości. Czy dostrzeże, że w miłości obowiązują inne zasady?

