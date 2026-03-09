Kultowy cykl filmów z udziałem Willisa został zapoczątkowany w 1988 roku produkcją "Szklana pułapka", która była nominowana do czterech Oscarów. Od tamtej pory seria zyskała miano kultowej i cieszy się dużą popularnością na całym świecie. W sumie wyszło pięć części popularnej serii. Ostatnia miała premierę w 2013 roku.

Już dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję zobaczyć w telewizji czwartą odsłonę. Skrajne emocje i akcja trzymająca w napięciu gwarantowane!

"Szklana pułapka 4.0": John McClane znów w akcji!

"Szklana pułapka 4.0" to kontynuacja popularnej serii. Film został oparty na artykule Johna Carlina, który opublikowano w magazynie "Wired" w latach 90. Produkcja miała swoją premierę w 2007 roku i wyreżyserował ją Len Wiseman. W główną rolę Johna McClane'a wciela się ceniony hollywoodzki aktor, Bruce Willis. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis oraz Jonathan Sadowski.

To prawdziwy klasyk kina sensacyjnego. Fabuła rozgrywa się podczas obchodów Dnia Niepodległości. Internetowi hakerzy umieszczają w swoim blogu plan zniszczenia naszej cywilizacji. Podchwytuje go bezwzględny złoczyńca, który postanawia wprowadzić go w czyn w ciągu trzech dni, doprowadzając tym samym do zagłady świata.

"Szklana pułapka 4.0" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 4.0" zostanie dzisiaj, 9 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:40.