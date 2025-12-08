Dzisiaj w telewizji dziewiąta odsłona widowiskowego pojedynku, w którym stawką są losy świata. Kolejny kinowy hit z przebojowej, zrealizowanej z wielkim rozmachem, serii, która bawi widzów już od ponad 20 lat.



"Szybcy i wściekli 9": kolejna część widowiskowej serii

Główny bohater filmu "Szybcy i wściekli 9", Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel), musi porzucić spokojne życie z żoną Letty (Michelle Rodriguez) i swoim synem, Brianem, bo nadal czyhają na niego różne niebezpieczeństwa. Przyjaciele - Roman (Tyrese Gibson), Tej (Chris "Ludacris" Bridges) i Ramsey (Nathalie Emmanuel) przynoszą im niepokojące wieści - samolot Pana Nikt (Kurt Russell) został zaatakowany w Hiszpanii i sprawcy uprowadzili Cipher (Charlize Theron).

Tym razem Toretto będzie musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa ponownie połączy siły, żeby pokonać wroga - doskonałego kierowcę Jacoba Toretto (John Cena), który jest bratem Dominica, skłóconym z nim od wielu lat. Bohaterowie ruszają na poszukiwania zaginionego samolotu, bo chcą ocalić porwaną Cipher, a trafiają na ślad śmiercionośnej broni, dzięki której można włamać się do każdego komputera. To pułapka! Ale udaje im się uciec. Wkrótce dołącza do nich Mia (Jordana Brewster), zyskują też potężnego sojusznika w osobie Otto (Thue Ersted Rasmussen). On dysponuje ogromnymi pieniędzmi, które oni mogą spożytkować w słusznym celu. Dominic i jego drużyna nie mogą pozwolić, by ludzie pokroju Jacoba Toretto przejęli władzę nad światem!

W doborowej obsadzie "Szybcy i wściekli 9" znalazła się jeszcze jedna zdobywczyni Oscara - Helen Mirren. Jako reżyser tego filmu powraca Justin Lin - twórca kilku znakomitych widowisk z tej serii, począwszy od pierwszego ("Szybcy i wściekli", "Szybcy i wściekli 5", "Szybcy i wściekli 6", "Szybcy i wściekli: Tokyo Drift") .

"Szybcy i wściekli 9" dzisiaj w telewizji. O której i gdzie oglądać?

Film "Szybcy i wściekli 9" zostanie dzisiaj, 8 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

Czytaj więcej: Historia jednego filmu: Tak narodziła się seria warta miliardy dolarów!