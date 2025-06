"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi": ostatni film z Carrie Fisher

Rey (Daisy Ridley), po odnalezieniu Luke’a Skywalkera (Mark Hamill), na odciętej od świata wyspie, szkoli się pod jego okiem i okazuje się wyjątkowo pojętną uczennicą. Tymczasem Kylo Ren (Adam Driver), syn księżniczki Lei (Carrie Fisher) i Hana Solo, dokłada starań, żeby unicestwić siły rebeliantów. Po stronie rebelii znów walczą były szturmowiec Najwyższego Porządku, Finn (John Boyega) i genialny pilot Poe Dameron (Oscar Isaac).

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" to ósmy epizod sagi "Gwiezdne wojny", będący bezpośrednią kontynuacją filmu "Przebudzenie Mocy" (2015). Film miał premierę w 2017 roku. Za reżyserię odpowiada Rian Johnson.

Co ciekawe, był to ostatni film z serii, w którym wystąpiła Carrie Fisher przed śmiercią w 2016 roku. Jednak "Ostatni Jedi" podzielił fanów, chociaż zebrał bardzo dobre recenzje od krytyków. Chwalono go za warstwę wizualną i nowe podejście do mitu Jedi, jednak część fanów krytykowała wątki poboczne i sposób potraktowania niektórych postaci.

Mimo kontrowersji wśród fanów, komercyjnie odniósł ogromny sukces. Budżet produkcji wynosił około 220 milionów dolarów. W kinach zarobił zawrotne 1,334 miliarda dolarów.

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" zostanie wyemitowany dzisiaj, 13 czerwca o godz. 19.55 w Polsacie. Widzowie będą mogli zobaczyć powtórkę w niedzielę, 15 czerwca o godz. 15.20, również na kanale Polsat.