Dzisiaj w nocy widzowie będą mieli okazję zobaczyć drugą część ekranizacji światowego bestselleru - trylogii autorstwa E.L. James. Seria ta od lat wzbudza ogromne emocje i zapisała się na stałe w historii kina, choć krytycy byli dla niej bezlitośni.

"Ciemniejsza strona Greya": kontynuacja wielkiego hitu

Przy takich emocjach rozstanie musiało nastąpić, przy takiej namiętności mogło być tylko chwilowe. Skomplikowany miłosny związek Christiana i Any przechodzi w kolejną fazę. On proponuje, że zrezygnują z układu dominujący-poddana, ona uczy się życia w luksusie i miłości. On próbuje zrezygnować z manii kontrolowania, ona stara się mu w tym pomóc. Niespodziewanie na drodze ich szczęścia staje poprzednia miłość Christiana.

Za reżyserię filmu "Ciemniejsza strona Greya" odpowiada James Foley. Do swych ról powrócili Jamie Dornan oraz Dakota Johnson. Budżet wyniósł około 55 mln dolarów, a film zarobił aż 380 mln. Film okazał się sukcesem komercyjnym, mimo raczej chłodnych recenzji krytyków.

"Ciemniejsza strona Greya" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Ciemniejsza strona Greya" zostanie dzisiaj, 27 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.05.