Polsat pokaże dzisiaj finałową odsłonę kultowej serii

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat przygotował wieczór pełen emocji. Stacja pokaże dzisiaj "Szklaną pułapkę 5" z Brucem Willisem w kultowej roli. To finał legendarnej serii.

Zbliżenie na mężczyznę o ogolonej głowie i poważnym wyrazie twarzy, ubrany w koszulę w kratę, na tle rozmazanego wnętrza.
"Szklana pułapka 5"20th Century Fox / Planet / ForumAgencja FORUM

Widzowie nie oderwą się od telewizora. Polsat wyemituje dzisiaj "Szklaną pułapkę 5" w reżyserii Johna Moore'a. Gwiazdor kina akcji, Bruce Willis, powraca do swojej kultowej roli.

Zobacz również:

Elle Fanning w scenie z filmu "Predator: Strefa zagrożenia"
Wiadomości

Najnowsza część kultowej serii już niedługo na streamingu

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

    "Szklana pułapka 5": finał serii. O czym jest?

    Kolejna odsłona kultowej serii. Bruce Willis wraca do gry jako John McClane, dzielny nowojorski gliniarz, który ma talent do zjawiania się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie.

    Najnowsze kłopoty czekają go w Rosji, gdzie pojechał w poszukiwaniu syna Jacka (Jai Courtney), z którym od lat pozostawał w konflikcie. Okazuje się, że Jack przebywa w moskiewskim więzieniu. Udaje mu się z niego zbiec, ale na tym misja się nie kończy. Ojciec i syn, łączą siły, by udaremnić kradzież broni nuklearnej, co mogłoby doprowadzić do wybuchu III Wojny Światowej.

    "Szklana pułapka 5" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Szklana pułapka 5" zostanie dzisiaj, 10 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.

    Stanisław Linowski o „Niebo. Rok w piekle”. Po raz pierwszy w roli głównejINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze