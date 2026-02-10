Widzowie nie oderwą się od telewizora. Polsat wyemituje dzisiaj "Szklaną pułapkę 5" w reżyserii Johna Moore'a. Gwiazdor kina akcji, Bruce Willis, powraca do swojej kultowej roli.

Jakub Izdebski

"Szklana pułapka 5": finał serii. O czym jest?

Kolejna odsłona kultowej serii. Bruce Willis wraca do gry jako John McClane, dzielny nowojorski gliniarz, który ma talent do zjawiania się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie.

Najnowsze kłopoty czekają go w Rosji, gdzie pojechał w poszukiwaniu syna Jacka (Jai Courtney), z którym od lat pozostawał w konflikcie. Okazuje się, że Jack przebywa w moskiewskim więzieniu. Udaje mu się z niego zbiec, ale na tym misja się nie kończy. Ojciec i syn, łączą siły, by udaremnić kradzież broni nuklearnej, co mogłoby doprowadzić do wybuchu III Wojny Światowej.

"Szklana pułapka 5" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 5" zostanie dzisiaj, 10 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.