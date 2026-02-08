"Predator. Strefa zagrożenia". Fabuła

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

"Predator: Strefa zagrożenia". Twórcy

W Thię wcieliła się Elle Fanning. Aktorka, która prywatnie jest fanką serii, otrzymała niedawno nominację do Oscara za drugoplanową rolę w "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera.

Za kamerą stanął Dan Trachtenberg. Z serią jest związany od 2022 roku, gdy zrealizował "Predatora: Prey". Naprzeciw kosmicznego łowcy stanęła wówczas Naru, wojowniczka z plamienia Komanczów. W 2025 roku pracował przy animacji "Predator: Pogromca zabójców". W jego "Strefie zagrożenia" po raz pierwszy protagonistą jest jeden z Predatorów.

"Predator: Strefa zagrożenia". Kiedy premiera w Disney+?

"Predator: Strefa zagrożenia" pojawi się w ofercie platformy streamingowej Disney+ już 12 lutego 2026 roku. Użytkownicy serwisu będą mogli obejrzeć film Trachtenberga bez dodatkowych opłat.