"Czarna Wdowa" w reżyserii Cate Shortland to kolejny film należący do uniwersum Marvela. Tym razem fabuła skupia się na postaci Nataszy Romanow, odgrywanej przez popularną Scarlett Johansson.

"Czarna Wdowa": o czym jest film?

Tytułowa bohaterka, Natasza Romanow (Scarlett Johansson), musi zmierzyć się z dawną traumą, gdy złowroga organizacja znów wkracza w jej życie. Ścigana przez potężnych, bezwzględnych wrogów, Natasza próbuje uporać się z przeszłością i naprawić relacje z bliskimi.

Po wielu latach uczestnictwa w tajnym projekcie "Czerwony Pokój", w którym została wyszkolona na szpiega i zabójczynię, Natasha musi zmierzyć się z dawnymi przeciwnikami - w tym z generałem Dreykovem (Ray Winstone) i jego organizacją - a także zadbać o bezpieczeństwo swojej "siostry", Yeleny Belovej (Florence Pugh).

"Czarna Wdowa" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Czarna Wdowa" zostanie dzisiaj, 1 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.