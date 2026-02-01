Polsat pokaże dzisiaj epickie widowisko z uwielbianą aktorką w roli głównej

Justyna Miś

Natasza Romanow staje twarzą w twarz z przeszłością w filmie "Czarna Wdowa". To kolejna produkcja ze świata Marvela, która przyciągnęła tłumy widzów do kin. Polacy zobaczą ją dzisiaj w telewizji.

Kobieta o rudych włosach w czarnej bluzie stoi na pokładzie łodzi, w tle rozpościerają się malownicze, ośnieżone góry oraz spokojna tafla jeziora.
Scarlett Johansson w filmie "Czarna Wdowa"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Czarna Wdowa" w reżyserii Cate Shortland to kolejny film należący do uniwersum Marvela. Tym razem fabuła skupia się na postaci Nataszy Romanow, odgrywanej przez popularną Scarlett Johansson.

    "Czarna Wdowa": o czym jest film?

    Tytułowa bohaterka, Natasza Romanow (Scarlett Johansson), musi zmierzyć się z dawną traumą, gdy złowroga organizacja znów wkracza w jej życie. Ścigana przez potężnych, bezwzględnych wrogów, Natasza próbuje uporać się z przeszłością i naprawić relacje z bliskimi.

    Po wielu latach uczestnictwa w tajnym projekcie "Czerwony Pokój", w którym została wyszkolona na szpiega i zabójczynię, Natasha musi zmierzyć się z dawnymi przeciwnikami - w tym z generałem Dreykovem (Ray Winstone) i jego organizacją - a także zadbać o bezpieczeństwo swojej "siostry", Yeleny Belovej (Florence Pugh).

    "Czarna Wdowa" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

    Film "Czarna Wdowa" zostanie dzisiaj, 1 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

