Odważna rola znanej aktorki. Nie pokazano go w polskich kinach

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Thriller "Azyl" opowiada o intensywnej relacji, która rozgrywa się w murach hotelowego apartamentu Film został dobrze przyjęty przez krytyków, zdobywając wysokie oceny za kreacje aktorskie i świetnie budowane napięcie. Od kilku dni jest dostępny na popularnej platformie streamingowej w Polsce.

Kobieta o blond włosach ubrana w elegancki zielony żakiet i białą, falbaniastą koszulę z lekko przechyloną głową, znajduje się w nowoczesnym wnętrzu.
Margaret Qualley w filmie "Azyl"CHARADES - HYPE STUDIOS - MOSAIC / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFPAFP

Margaret Qualley w jednej z najbardziej odważnych ról w swojej karierze. Gwiazda "Substancji" w filmie "Azyl" wciela się w kobietę, która zostaje wciągnięta w pełną emocji relację opartą na kontroli i manipulacji.

Zobacz również:

Maggie Gyllenhaal w filmie "Sekretarka"
Mocny temat

Od ponad dwóch dekad wzbudza kontrowersje. Odważna rola znanej aktorki

Justyna Miś
Justyna Miś

    "Azyl": mocny film tylko dla dorosłych

    "Azyl" ("Sanctuary") to thriller psychologiczny, którego akcja dzieje się głównie w luksusowym hotelowym apartamencie. Film opowiada o pełnej napięcia relacji Rebeki, profesjonalnej dominy, z bogatym dziedzicem hotelowym, Halem. Mężczyzna decyduje się zakończyć ich relację. Spotkanie szybko przeradza się w intensywną grę psychologiczną, pełną manipulacji i odważnych zbliżeń.

    W roli Rebeki występuje znana z "Substancji" Margaret Qualley. W postać Hala wciela się Christopher Abbott, który zasłynął dzięki serialowi "Dziewczyny". Za reżyserię "Azylu" odpowiada Zachary Wigon.

    Młoda kobieta w garniturze stoi w eleganckim wnętrzu z dokumentami w rękach. W tle znajduje się nowoczesny obraz, lampa stojąca i komoda z karafką oraz szklankami. Na pierwszym planie widoczny jest bukiet kwiatów.
    "Azyl"CHARADES - HYPE STUDIOS - MOSAICEast News

    Film zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2022 roku. Ominął polskie kina, a teraz jest dostępny na streamingu.

    "Azyl" zdobył wysokie oceny krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał aż 88 procent pozytywnych opinii. Wielu recenzentów chwali przede wszystkim znakomite kreacje w wykonaniu Margaret Qualley i Christophera Abbotta. Natomiast reakcje publiczności są bardziej zróżnicowane. Część osób bardzo chwali film za oryginalność i aktorstwo, pozostali widzowie uważają zarzucają mu... nudę.

    "Azyl" online. Gdzie oglądać?

    Film "Azyl" jest dostępny na HBO Max.

    "Dobra siostra" [trailer]materiały dystrybutora
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze