Margaret Qualley w jednej z najbardziej odważnych ról w swojej karierze. Gwiazda "Substancji" w filmie "Azyl" wciela się w kobietę, która zostaje wciągnięta w pełną emocji relację opartą na kontroli i manipulacji.

"Azyl": mocny film tylko dla dorosłych

"Azyl" ("Sanctuary") to thriller psychologiczny, którego akcja dzieje się głównie w luksusowym hotelowym apartamencie. Film opowiada o pełnej napięcia relacji Rebeki, profesjonalnej dominy, z bogatym dziedzicem hotelowym, Halem. Mężczyzna decyduje się zakończyć ich relację. Spotkanie szybko przeradza się w intensywną grę psychologiczną, pełną manipulacji i odważnych zbliżeń.

W roli Rebeki występuje znana z "Substancji" Margaret Qualley. W postać Hala wciela się Christopher Abbott, który zasłynął dzięki serialowi "Dziewczyny". Za reżyserię "Azylu" odpowiada Zachary Wigon.

"Azyl" CHARADES - HYPE STUDIOS - MOSAIC East News

Film zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2022 roku. Ominął polskie kina, a teraz jest dostępny na streamingu.

"Azyl" zdobył wysokie oceny krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał aż 88 procent pozytywnych opinii. Wielu recenzentów chwali przede wszystkim znakomite kreacje w wykonaniu Margaret Qualley i Christophera Abbotta. Natomiast reakcje publiczności są bardziej zróżnicowane. Część osób bardzo chwali film za oryginalność i aktorstwo, pozostali widzowie uważają zarzucają mu... nudę.

"Azyl" online. Gdzie oglądać?

Film "Azyl" jest dostępny na HBO Max.