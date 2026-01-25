Polsat pokaże dziś oscarowe arcydzieło. Spektakularne widowisko, które zarobiło fortunę

"Czarna pantera" (2018) w reżyserii Ryana Cooglera to film akcji oparty na serii komiksów Marvela. Historia przyciągnęła do kin tłumy widzów i przyniosła globalnie ponad 1.3 miliarda dolarów zysku przy budżecie wynoszącym 200 milionów. Produkcja została także uhonorowana trzema Oscarami: za najlepszą muzykę oryginalną, scenografię i kostiumy.

"Czarna pantera": o czym opowiada film?

Po śmierci ojca (zaprezentowanej w "Kapitanie Ameryce: Wojnie bohaterów"), książę T'Challa (Chadwick Boseman) przejmuje tytuł króla Wakandy - małego państwa ukrytego przed oczami śmiertelników wśród afrykańskich stepów. Wraz z koroną na jego barki spada ciężar ochrony pięciu zamieszkujących Wakandę plemion. Pomóc w tym ma boska moc Czarnej Pantery - przekazywana kolejnym władcom podczas koronacji wraz ze stworzonym z potężnego vibranium kostiumem.

W tym samym momencie przypomina o sobie łotr Ulysses Klaue (Andy Serkis), który w duecie z tajemniczym Erikiem Killmongerem (Michael B. Jordan) czai się na drogocenne zasoby Wakandy. By go wytropić, T'Challa zbiera ekipę przyjaciół złożoną z siostry Shuri (Letitia Wright), byłej dziewczyny Nakii (Lupita Nyong'o) i agenta CIA Rossa (Martin Freeman).

"Czarna pantera": oscarowe arcydzieło dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Czarna pantera" zostanie wyemitowany dziś, 25 stycznia o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

Zobacz też:

