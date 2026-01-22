98. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku w Dolby Theatre w Hollywood. Prestiżowe wydarzenie po raz kolejny poprowadzi znany amerykański komik i gospodarz talk-show Conan O'Brien.

Oscary 2026: poznaliśmy nominacje

Najwięcej nominacji do Oscarów 2026, bo aż 16, otrzymała produkcja "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. Wynik ten zapisze się w historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej; do tej pory rekordem było 14 nominacji za filmy "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) i "La La Land" (2016).

13 nominacjami wyróżniono "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Szansę na 9 statuetek mają także filmy: "Frankenstein", "Wielki Marty" oraz "Wartość sentymentalna".

Wśród dzieł z listy znalazły się także polskie akcenty. Małgorzata Turzańska ma szansę na Oscara w kategorii Najlepsze kostiumy ("Hamnet"). Dodatkowo, jednym z kandydatów do statuetki za Najlepszy krótkometrażowy film animowany jest "The Girl Who Cried Pearls" w reżyserii Chrisa Lavia i pochodzącego z Poznania Macieja Szczerbowskiego.

Sporo uwagi przyciąga również nowa oscarowa kategoria; w tym roku po raz pierwszy w historii ogłoszono nominacje do nagrody za najlepszy casting. Szansę na wygraną mają: "Hamnet", "Wielki Marty", "Jedna bitwa po drugiej", "Grzesznicy", "Tajny agent".

Wiemy już także, kto w tym roku otrzyma Oscary Specjalne. Honorowa statuetka za całokształt twórczości i wybitne osiągnięcia trafi do rąk Toma Cruisa (będzie to piąty Oscar w jego karierze), natomiast Nagroda humanitarna im. Jean Hersholt zostanie wręczona amerykańskiej piosenkarce i aktorce Dolly Parton.

Oscary 2026: pełna lista nominowanych

Najlepszy film

"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos

"F1", reż. Joseph Kosinski

"Frankenstein", reż. Guillermo del Toro

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler

"Hamnet", reż. Chloé Zhao

"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

"Sny o pociągach", reż. Clint Bentley

"Tajny agent", reż. Kleber Mendonça Filho

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

"Wielki Marty", reż. Josh Safdie

Michael B. Jordan w scenie z "Grzeszników" materiały prasowe

Najlepszy reżyser

Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Ryan Coogler - "Grzesznicy"

Josh Safdie - "Wielki Marty"

Joachim Trier - "Wartość sentymentalna"

Chloé Zhao - "Hamnet"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Timothée Chalamet - "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"

Michael B. Jordan - "Grzesznicy"

Ethan Hawke - "Blue Moon"

Wagner Moura - "Tajny agent"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley - "Hamnet"

Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson - "Song Sung Blue"

Renate Reinsve - "Wartość sentymentalna"

Emma Stone - "Bugonia"

Jessie Buckley i Paul Mescal w filmie "Hamnet" Album Online East News

Najlepszy aktor drugoplanowy

Jacob Elordi - "Frankenstein"

Delroy Lindo - "Grzesznicy"

Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"

Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"

Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Elle Fanning - "Wartość sentymentalna"

Inga Ibsdotter LilIeaas - "Wartość sentymentalna"

Amy Madigan - "Zniknięcia"

Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"

Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Will Tracy - "Bugonia"

Guillermo del Toro - "Frankenstein"

Maggie O'Farrell i Chloé Zhao - "Hamnet"

Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Clint Bentley i Greg Kwedar - "Sny o pociągach"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Robert Kaplow - "Blue Moon"

Ryan Coogler - "Grzesznicy"

Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek"

Joachim Trier i Eskil Vogt - "Wartość sentymentalna"

Josh Safdie, Ronald Bronstein - "Wielki Marty"

Najlepszy film międzynarodowy

"Głos Hind Rajab" (Tunezja)

"Sirāt" (Hiszpania)

"Tajny agent" (Brazylia)

"To był zwykły przypadek" (Francja)

"Wartość sentymentalna" (Norwegia)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Arco"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"