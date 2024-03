Polka zrezygnowała z zaszczytnej funkcji. Już wiadomo, kto ją zastąpi

Jak przypomniała w czwartek agencja SteinbrennerMüller Kommunikation, funkcja prezydenta Europejskiej Akademii Filmowej "ma silną moc symboliczną i uosabia to, co chce reprezentować Akademia". "Jako pierwszy rolę tę pełnił Ingmar Bergman. Został wybrany przez 40 członków - założycieli Akademii w 1989 r. W 1996 r. zastąpił go Wim Wenders, który zajmował to stanowisko do 2020 r. Po nim na czele Akademii - jako pierwsza kobieta w historii - stanęła Agnieszka Holland" - podano.

Agnieszka Holland chce skupić się na kręceniu filmów

W komunikacie wyjaśniono, że polska reżyserka postanowiła zrezygnować z funkcji, ponieważ pragnie skupić się na tworzeniu filmów. "Członkowie Rady Europejskiej Akademii Filmowej jednogłośnie zaproponowali, by następczynią Agnieszki Holland została Juliette Binoche. Aktywna członkini Europejskiej Akademii Filmowej potwierdziła, że jest gotowa objąć tę funkcję. Formalnie ma to nastąpić 1 maja., po tym, jak do końca kwietnia większość spośród 4,6 tys. członków EFA wyrazi na to zgodę" - czytamy.

Władze Akademii podziękowały Agnieszce Holland za jej wsparcie, siłę i wizję. "Całkowicie rozumiemy, że obowiązki pozafilmowe, jakkolwiek inspirujące i ważne, mogą czasami stanąć na drodze do tworzenia sztuki. Ta decyzja uświadamia nam, jak wiele nasza instytucja zawdzięcza Agnieszce Holland" - podkreślili przewodniczący zarządu EFA Mike Downey i dyrektor Akademii Matthijs Wouter Knol.