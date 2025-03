Jaki film na wieczór? Netflix ma dla ciebie świetną propozycję!

Nowości na Netfliksie. Te filmy koniecznie sprawdź!

Netflix wraz z końcem marca może pochwalić się świetnymi nowościami w swojej ofercie. Miłośnicy kina akcji na pewno będą zadowoleni, bo w serwisie zadebiutowały właśnie dwa filmy z kultowej serii "Jumanji". Co prawda oryginał z 1995 roku wciąż jest niedostępny na Netfliksie, ale użytkownicy śmiało mogą nadrobić dwie kontynuacje: "Jumanji: Przygoda w dżungli" i "Jumanji: Następny poziom".

Pierwszy tytuł miał premierę w 2017 roku i przedstawia losy przyjaciół, którzy odkrywają starą grę. Niespodziewanie grupa zostaje przeniesiona do niebezpiecznej dżungli, którą będą musieli pokonać, by wrócić do normalnego świata. W obsadzie znaleźli się utalentowani aktorzy Hollywood: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart i Karen Gillan.