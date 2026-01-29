Światowy przystojniak w remake'u kultowego filmu. Są pierwsze zdjęcia

"Nieśmiertelny" powraca na ekrany

W 1986 roku debiutował film fantasy z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym w rolach głównych. "Nieśmiertelny" Chada Stahelskiego opowiadał o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć film nie był od razu hitem kasowym, z czasem zyskał status kultowego i doczekał się kilku kontynuacji, serialu telewizyjnego i rzeszy prawdziwych fanów.

Wiemy, że od dłuższego czasu trwają pracę nad nową wersją kultowej produkcji, w której wystąpi Henry Cavill. Uwielbiany gwiazdor wcieli się w rolę MacLeoda. Na ekranie zobaczymy również inne gwiazdy. Wystąpią Russell Crowe jako Ramirez, Dave Bautista jako Krugan i Karen Gillan jako Heather, ukochana bohatera. Pojawią się również Djimon Hounsou, Max Zhang, Drew McIntyre i Marisa Abela, a także Jeremy Irons - zdobywca Oscara, Tony Award i Emmy.

Henry Cavill prezentuje pierwsze zdjęcia z planu

Na najnowszych zdjęciach z planu, które udostępnił Henry Cavill na swoim Instagramie, widzimy go w charakteryzacji, jak przechadza się po świątyniach. Zobacz zdjęcia tutaj!

"Pierwsze spojrzenie na 'Nieśmietrelnego'! To była dla mnie niezła podróż, o której opowiem wam, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, ale to wyjątkowy moment, móc się tym podzielić. Mam nadzieję, że wam się spodoba" - podpisał kadry gwiazdor.

Pierwsze zdjęcia nie zdradzają zbyt wiele, ale przypominają klimat i styl czterech pełnych akcji filmów Keanu Reevesa z serii "John Wick", które wyreżyserował Stahelski.

Za produkcję odpowiadają m.in. Scott Stuber i Nick Nesbitt z UA, Neal H. Moritz, studio 87Eleven Entertainment Stahelskiego oraz Josh Davis i Louise Rosner. UA zabezpieczyło prawa do oryginalnego filmu, a w planach jest również nowy serial - być może jeszcze więcej nieśmiertelnych na ekranie.

Zobacz też: Nowa twarz w "Jak wytresować smoka 2". To gwiazda popularnego serialu