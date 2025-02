Naomi i Adam Scott: historia miłości

Początki tej relacji sięgają 1998 roku, kiedy wspólny znajomy obojga przedstawił ich sobie w barze Sunset Boulevard. Adam Scott ("Rozdzielenie", "Parks and Recreation") dopiero rozwijał karierę aktorską, natomiast Naomi Sablan powoli przymierzała się do debiutu w świecie rozrywki jako producentka filmowa i telewizyjna. Pierwszym programem, przy którym miała okazję pracować, był emitowany od 2003 roku "Jimmy Kimmel Live!". Podczas wspomnianego spotkania mężczyzna nie zrobił ponoć na przyszłej partnerce zbyt dobrego wrażenia. Gdy tylko padło z jego ust słowo "aktor", natychmiast miała ochotę uciec. Zmieniła jednak zdanie, gdy zobaczyła, jak Scott prezentuje się na scenie.

Wspólne zainteresowania i cele zbliżyły ich do siebie, a już w 2005 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Niedługo później zostali szczęśliwymi rodzicami Grahama i Frankie. Choć małżeństwo robi karierę w branży rozrywkowej, jako rodzice od początku przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa dzieci i chronią ich prywatność przed medialnym zgiełkiem.

"Staramy się trzymać dzieci z dala od Hollywood, aby mogły być dziećmi tak długo, jak to możliwe" - mówił aktor w programie "SheKnows" w 2019 roku.

Mimo to Adam Scott nigdy nie krył, że rodzina jest dla niego ogromnym wsparciem oraz powodem do radości. W wywiadach wielokrotnie można było usłyszeć z jego ust, że to właśnie najbliżsi dają mu siłę do działania. W 2021 roku zamieścił na Instagramie wpis, w którym wyraził swoją wdzięczność:

"Trudno opisać słowami, jakie to szczęście, że mam tak genialną, przezabawną i piękną partnerkę jak Naomi. Podziwiam, jaką jest niesamowitą matką i jakimi życzliwymi, mądrymi, troskliwymi osobami są nasze dzieci".



Naomi i Adam Scott: partnerstwo okazało się kluczem do sukcesu

Małżeństwo Scott przez kilka lat tworzyło niewielkie studio produkcyjne - Gettin' Rad Productions. Firma działała w latach 2012-2017 i czuwała m.in. nad odcinkami serialu "Agenci paranormalni", w którym gwiazdor "Rozdzielenia" tworzył komediowy duet z Craigiem Robinsonem ("The Office").

Opisując relację z Naomi, mężczyzna nieraz podkreślał, że jej sukces opiera się na wzajemnym szacunku, otwartości i umiejętności współdziałania.

"Nie mógłbym tego wszystkiego zrobić bez Naomi" - mówił stanowczo w rozmowie z "SheKnows", zwracając uwagę na ogromny udział żony w jego sukcesach.

"Doskonale nam się współpracuje zarówno w domu, jak i zawodowo. To wszystko sprawia, że balansowanie między rodziną a karierą jest dużo łatwiejsze" - dodał.

To, jak wygląda relacja małżeństwa, doskonale oddaje wzruszający wpis zamieszczony przez aktora w 2023 roku, kiedy minęło 25 lat od ich pierwszego spotkania. Wynika z niego, że mimo spędzonego razem ćwierćwiecza Adam Scott wciąż nie jest w stanie uwierzyć ani wytłumaczyć, jak wielkim zaszczytem jest dla niego tworzenie relacji z tak wspaniałą, wspierającą kobietą:

"Moja partnerka w życiu i w pracy. Kocham ją tak bardzo, że rozpadnę się na drobny proszek, jeśli spróbuję to wyjaśnić. Mam tak wielkie szczęście, dobry Boże... Podobnie jak nasze dzieci, dla których jest mamą".

