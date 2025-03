Duchy, teściowie i kompletny chaos. To nie jest weekend, o jakim marzyli

Bibliotekę platformy Max wzbogaciła właśnie kolejna komedia, choć z niecodziennym twistem fabularnym. "Rodzice kontra duch" to pełna humoru i grozy opowieść o parze, która zaplanowała uroczy weekend pełen atrakcji, ale niestety, nic nie idzie po ich myśli.

Głównymi bohaterami filmu są Rohan (Nik Dodani) i Josh (Brandon Flynn), którzy postanowili zaprosić rodziców na weekend za miastem. Cel jest jeden: przedstawić sobie nawzajem przyszłych teściów. Napięcie między poważnymi Sharon ( Edie Falco ) i Frankiem ( Brian Cox ) a wyluzowanymi Liddy ( Lisa Kudrow ) i Cliffem ( Dean Norris ), szybko zaczyna narastać. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy obie rodziny odkrywają, że ich wynajęty dom - zarządzany przez ekscentryczną Brendę - jest nawiedzony przez 400-letnią zjawę.

Reklama

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ciało jednego z rodziców staje się nowym domem dla ducha. Grupa musi zjednoczyć siły, by pozbyć się istoty na dobre. Czy takie atrakcje wystarczy, by zbliżyć do siebie dwie skrajnie różne rodziny?

"Rodzice kontra duch": film już dostępny

Film "Rodzice kontra duch" w reżyserii Craiga Johnsona, na podstawie scenariusza Kenta Sublette’a, trafił na platformę Max 13 marca i już jest dostępny dla użytkowników w Polsce.