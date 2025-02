Fani smoków łączcie się! Nowy zwiastun "Jak wytresować smoka" już jest

"Jak wytresować smoka": o czym jest film?

Inspiracją przy tworzeniu filmu, podobnie jak przy realizacji animacji, była wydana w 2003 roku przez Cressidę Cowell książka o tym samym tytule. Historia opowiada o młodym, dość niezdarnym wikingu o imieniu Czkawka. Kiedy na jego drodze pojawia się czarny smok, Szczerbatek, chłopiec, zamiast go poskromić, nawiązuje z nim przyjacielską relację. Choć jego lud ma wiele uprzedzeń wobec tych latających istot, Czkawka stara się udowodnić ich wyjątkowość i nieszkodliwość.

W 2011 roku film otrzymał dwie nominacje do Oscara — za najlepszą muzykę oraz najlepszy film animowany. W późniejszych latach (2014 oraz 2019 roku) widzowie doczekali się dwóch kontynuacji.

Już od jakiegoś czasu znamy nazwiska odtwórców głównych bohaterów. Mason Thames wcieli się w rolę Czkawki, a znana z serialu "The Last of Us" Nico Parker sportretuje z kolei Astrid — młodą wojowniczkę.

Nowy zwiastun "Jak wytresować smoka"

W nowym zwiastunie ponownie mogliśmy zobaczyć scenę oswajania Nocnej Furii, ale przede wszystkim uwagę zwracają wyjątkowe sceny lotu, które dosłownie zapierają dech. Pojawiły się też fragmenty z finałowej walki i naprawdę trzeba będzie porządnie złapać się foteli, bo zapowiada się epickie starcie.

Premiera filmu planowana jest na 13 czerwca 2025 roku.