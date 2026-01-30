Polacy zobaczą dzisiaj w Polsacie epicki finał uwielbianej serii

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

W ostatniej części serii "Więzień labiryntu" bohaterowie podejmują ostateczną misję w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dręczące ich od początku, mierząc się przy tym z nowymi niebezpieczeństwami. Epicki finał zostanie dzisiaj wyemitowany w telewizji.

Młody mężczyzna z jasnymi włosami o poważnym wyrazie twarzy siedzi w pojeździe, patrząc przez otwarte okno na zewnątrz.
Thomas Brodie-Sangster w filmie "Więzień labiryntu: Lek na śmierć"Image Capital Pictur Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Więzień labiryntu: Lek na śmierć" w reżyserii Wesa Balla to trzecia i ostatnia część serii "Więzień labiryntu". W roli głównej ponownie oglądamy Dylana O'Briena, partnerują mu: Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee i inni. To najdroższy film z całej trylogii (kosztował 62 mln dolarów).

    "Więzień labiryntu: Lek na śmierć": finałowa odsłona serii

    W spektakularnym finale epickiej sagi o "Więźniu labiryntu" Thomas staje na czele grupy zbiegłych Streferów, którzy wyruszają z ostateczną misją. Jeśli chcą ocalić swych przyjaciół, muszą wkraść się do legendarnego Ostatniego Miasta - kontrolowanego przez DRESZCZ labiryntu, który kryje w sobie najniebezpieczniejszą z dotychczasowych pułapek. Ci, którzy wyjdą z niej żywi, poznają odpowiedzi na pytania, które Streferzy zadają sobie od chwili, gdy znaleźli się w pierwszym labiryncie.

    Wielu krytyków chwali efekty specjalne i sceny akcji, ale krytykuje fabułę i długość. Widzowie jednak docenili epicki finał uwielbianej serii. Dla jednych to satysfakcjonujące zamknięcie trylogii, dla innych średni blockbuster.

    "Więzień labiryntu: Lek na śmierć" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Więzień labiryntu: Lek na śmierć" zostanie dzisiaj, 30 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:45.

