"Więzień labiryntu: Lek na śmierć" w reżyserii Wesa Balla to trzecia i ostatnia część serii "Więzień labiryntu". W roli głównej ponownie oglądamy Dylana O'Briena, partnerują mu: Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee i inni. To najdroższy film z całej trylogii (kosztował 62 mln dolarów).

"Więzień labiryntu: Lek na śmierć": finałowa odsłona serii

W spektakularnym finale epickiej sagi o "Więźniu labiryntu" Thomas staje na czele grupy zbiegłych Streferów, którzy wyruszają z ostateczną misją. Jeśli chcą ocalić swych przyjaciół, muszą wkraść się do legendarnego Ostatniego Miasta - kontrolowanego przez DRESZCZ labiryntu, który kryje w sobie najniebezpieczniejszą z dotychczasowych pułapek. Ci, którzy wyjdą z niej żywi, poznają odpowiedzi na pytania, które Streferzy zadają sobie od chwili, gdy znaleźli się w pierwszym labiryncie.

Wielu krytyków chwali efekty specjalne i sceny akcji, ale krytykuje fabułę i długość. Widzowie jednak docenili epicki finał uwielbianej serii. Dla jednych to satysfakcjonujące zamknięcie trylogii, dla innych średni blockbuster.

"Więzień labiryntu: Lek na śmierć" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Więzień labiryntu: Lek na śmierć" zostanie dzisiaj, 30 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:45.