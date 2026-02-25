Polacy się nie oderwą. Dzisiaj w telewizji poruszający film

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dzisiaj wieczorem Polacy będą mieli okazję zobaczyć poruszający film z Willem Smithem w roli głównej. Przygotujcie chusteczki! Ta historia naprawdę wyciska łzy.

Mężczyzna w garniturze rozmawiający przez telefon komórkowy na tle rozmytych świateł nocnych miasta.
"Siedem dusz"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Siedem dusz" w reżyserii Gabriele Muccino poruszył widzów na całym świecie. Publiczność doceniła kreacje aktorskie i to, jak historia skłania do refleksji o życiu, winie i poświęceniu. Polacy będą mieli dzisiaj okazję zobaczyć film w telewizji.

Zobacz również:

Bartłomiej Deklewa w scenie z filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Premiery

Polski film to prawdziwe olśnienie. Czuły portret współczesnych młodych ludzi

Krystian Zając
Krystian Zając

    "Siedem dusz": poruszający film z Willem Smithem

    Główny bohater, Ben Thomas, jest mężczyzną, którego dręczą wyrzuty sumienia. Spowodował tragiczny wypadek samochodowy, w którym zginęło siedem osób. Aby odkupić swoje winy, postanawia anonimowo pomóc siedmiu nieznajomym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej. W trakcie realizowania swojego planu poznaje Emily - kobietę poważnie chorą na serce. Między nimi rodzi się uczucie, które komplikuje jego zamiary i sprawia, że musi zmierzyć się z własnymi emocjami oraz konsekwencjami swoich decyzji.

    W roli głównej Bena Thomasa oglądamy Willa Smitha. W postać Emily wcieliła się Rosario Dawson. Na ekranie partnerują im m.in. Woody Harrelson, Barry Pepper czy Michael Ealy.

    "Siedem dusz" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Siedem dusz" zostanie dzisiaj, 25 lutego, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.

    "Krzyk 7" [trailer]materiały dystrybutora
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze